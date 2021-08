3 ago 2021 10:45

SU YOUTUBE NON CE N'E' PER NESSUNO, NEMMENO PER MURDOCH - SKY NEWS AUSTRALIA E' STATA BANNATA DALLA PIATTAFORMA PER UNA SETTIMANA PERCHE' HA VIOLATO LE NORME SUL COVID - SECONDO IL WASHINGTON POST IL PROVVEDIMENTO E' ARRIVATO DOPO LA METAMORFOSI DEL CANALE TV, CHE HA OSPITATO PERSONAGGI NOTI PER LE POSIZIONI SCETTICHE SULLA PANDEMIA - UN PORTAVOCE DI YOUTUBE HA SPIEGATO CHE LE POLICY SI APPLICANO "A PRESCINDERE DA CHI PUBBLICA IL VIDEO"