Estratto dell'articolo di Cristina Kiran Piotti per “D - La Repubblica”

A Los Angeles, per dichiarare guerra alle zanzare, si è aggiunta un'ultima arma all'arsenale degli esperti: altre zanzare. Il distretto della contea di Los Angeles ha lanciato infatti già dal mese di maggio un programma pilota per rilasciare nell'ambiente decine di migliaia di zanzare irradiate e allevate in laboratorio.

Di che diavoleria si tratta? Di maschi sterilizzati dalle radiazioni, con la speranza che trovino compagne femmine e che dalla loro riproduzione arrivino solo uova non feconde. Ovviamente le zanzare stesse non sono radioattive, assicurano gli scienziati, e non rappresentano rischi per i cittadini.

L'obiettivo è una specie particolare, la Aedes aegypti, che si teme essere il principale vettore di febbre gialla e dengue, ora diffuse in latitudini dove prima non erano presenti. […]

I maschi della Aedes aegypti non pungono, quindi il programma presenta un rischio pari a zero. Quanto alle femmine, il discorso è diverso: anche quando non sono portatrici di alcuna malattia, il loro morso è particolarmente fastidioso […]

