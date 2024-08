ZELENSKY CONQUISTA DI QUA E PERDE DI LÀ – IL PRESIDENTE UCRAINO GONGOLA PER AVER PRESO UN ALTRO INSEDIAMENTO NELLA REGIONE RUSSA DI KURSK, E PER AVER AFFONDATO UN TRAGHETTO CARICO DI CARBURANTE VICINO ALLA CRIMEA, MA CONTINUA A PERDERE TERRENO IN DONBASS – IL TIMORE PER LE PROSSIME MOSSE DI PUTIN È EVIDENTE: LA PAURA È CHE “MAD VLAD” POSSA VENDICARSI BOMBARDANDO TUTTO IL PAESE E CONQUISTANDO TUTTO L'EST – GLI USA FANNO GLI GNORRI...

1. KIEV, COLPITA BASE RUSSA IN KURSK CON BOMBE PRECISIONE USA

(ANSA) - Le forze ucraine hanno colpito una base di truppe russe nella regione russa di Kursk utilizzando bombe di precisione plananti di fabbricazione statunitense, secondo quanto rivendica il comandante dell'aeronautica militare di Kiev, Mykola Oleshchuk, citato dal Kyiv Independent. La base, ha detto, è stata colpita in serata con bombe Gbu-39.

2. PENTAGONO, 'KIEV HA DIRITTO CONTRATTACCO, VALUTIAMO CASO KURSK'

(ANSA) - Gli Stati Uniti ritengono che l'Ucraina abbia diritto al contrattacco nella guerra con la Russia: lo afferma il Pentagono, evitando però di entrare in una valutazione specifica di quanto sta accadendo nella regione di Kursk. Alla domanda se gli Usa sostengano l'incursione delle forze di Kiev in territorio russo, la viceportavoce Sabrina Singh ha affermato ieri sera in conferenza stampa che la politica del Pentagono è di "consentire" all'Ucraina di "impegnarsi in tali contrattacchi" ma che la difesa americana sta ancora cercando di "comprendere meglio cosa sta facendo" Kiev nel Kursk e come la volontà del presidente Volodymyr Zelensky di "creare una zona cuscinetto si adatti agli obiettivi strategici" ucraini.

Singh ha ribadito che gli Usa stanno "sostenendo l'Ucraina in ciò di cui ha bisogno sul campo di battaglia in questo momento, cosa che non cambierà", ma il Pentagono ha ancora "alcune domande" sulla situazione in Kursk e il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ne continuerà a discutere con il suo omologo ucraino Rustem Umerov. "L'uso di armi americane per colpire all'interno della regione è in linea con la politica statunitense", è la lettura dell'agenzia di stampa russa Tass delle parole della Singh. Ieri sera l'Aeronautica militare ucraina ha rivendicato di aver colpito nel pomeriggio una base militare nel Kursk utilizzando bombe fornite dagli Usa.

3. KURSK E DONBASS, AVANZATE PARALLELE L’UCRAINA AFFONDA UN CARGO IN CRIMEA

Estratto dell'articolo di M. Ser. per il "Corriere della Sera"

«Abbiamo preso un altro insediamento nel Kursk». Esulta ancora il presidente ucraino Volodymyr Zelensky […]

[…] Ma se nel Kursk avanzano gli ucraini, ieri il ministero russo della Difesa ha annunciato di avere il controllo della località di Mezhevoye, nel distretto di Pokrovsk, a Est.

Fronti diversi i cui destini sono però inevitabilmente legati.

A continuare sono anche i raid ucraini con droni in territorio russo. Nella notte tra mercoledì e giovedì ad essere colpito è stato un aeroporto militare del Cremlino, vicino alla città di Volgograd, base in cui, secondo le Sbu ucraine, si trovavano 30 jet da combattimento Su-34 e Su-35, gli stessi bombardieri utilizzati per colpire il territorio ucraino.

Tutto questo dopo che nei giorni scorsi sono stati presi di mira depositi di petrolio e base aeree, oltre che la capitale Mosca.

Ieri mattina gli Uav di Kiev hanno affondato un traghetto ferroviario con serbatoi di carburante nel porto di Kavkaz , non lontano dal ponte di Kerch che collega la terraferma russa con la Crimea occupata colpendo l’equipaggio composto da cinque persone delle quali ancora non si hanno notizie certe.

In arrivo a Kiev è atteso il primo ministro indiano Narendra Modi che si dice «fermamente convinto» che nessun conflitto «possa essere risolto sul campo di battaglia», promuovendo al contrario «il dialogo e la diplomazia per ripristinare la pace e la stabilità il prima possibile». Parole che arrivano dopo la stretta di mano a Mosca al presidente Vladimir Putin, gesto stigmatizzato dagli ucraini.

4. PUTIN: «KIEV TENTA DI COLPIRE LA CENTRALE NUCLEARE DI KURSK» NELLA REGIONE 133MILA SFOLLATI

Estratto dell'articolo di Lorenzo Vita per "il Messaggero"

Volodymyr Zelensky ne è sicuro. L'invasione nel Kursk, l'operazione che ha sorpreso non solo la Russia ma anche gli alleati di Kiev, deve continuare. «È il nostro modo sistemico di difendere l'Ucraina, il modo per porre fine a questa guerra alle condizioni di un'Ucraina indipendente» ha detto ieri il presidente, poco prima che le forze armate ucraine affondassero un traghetto con a bordo decine di autocisterne cariche di carburante nel porto russo di Kavkaz, vicino alla Crimea.

[…] Kiev ha fatto sapere che l'attacco è stato realizzato con bombe di precisione plananti di fabbricazione statunitense, di tipo Gbu-39.

[…] Per il Cremlino e per le forze russe, il trauma del tutto evidente. Più di 133mila sfollati, un'intera regione messa a ferro e fuoco con ponti distrutti e villaggi conquistati. Una centrale nucleare, quella di Kursk, a rischio come lo era (ed è) quella di Zaporizhzhya. La Russia che subisce la prima invasione dalla Seconda guerra mondiale. Ma di fronte a questo scenario, Zelensky sa che deve fare i conti anche con l'altra faccia della medaglia: la situazione sul fronte del Donbass.

Nel Donetsk, le forze armate russe proseguono nella loro avanzata verso Toretsk e Pokrovsk. Hanno conquistato un altro villaggio, Mezhevoye. E il timore è che la vendetta di Vladimir Putin per lo schiaffo di Kursk possa realizzarsi sotto una duplice forma. Premendo a est, e scatenando una pioggia di fuoco su tutto il Paese.

L'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha avvertito che in questa settimana, in concomitanza con la Festa dell'Indipendenza ucraina, è possibile che vi sia un aumento di attacchi russi «con droni e missili, nella notte e durante il giorno». E non è un mistero che la difesa aerea sia uno dei punti deboli di Kiev.

[…] il profilo basso mantenuto fino a questo momento da Putin non appare autentico. […] l'impressione è che lo "zar" abbia scelto di minimizzare la portata dell'invasione. E ha messo in moto la sua macchina propagandistica. […] starebbe cercando di far accettare all'opinione pubblica l'invasione.

Una sorta di nuova normalità mentre si sottolineano le vittorie nel Donbass. E l'obiettivo finale di Putin sarebbe quello di prendere tempo, superare lo shock che ha colpito tutti gli apparati di Mosca, e poi ordinare il contrattacco per respingere le forze ucraine.

Uno scenario che preoccupa soprattutto Zelensky, che proprio per evitare la trappola, continua a chiedere ai suoi alleati di revocare le restrizioni sull'uso di armi occidentali in territorio russo. […]

