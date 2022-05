31 mag 2022 08:35

ZELENSKY, MA CHE FAI? – LA COMMISSARIA PER I DIRITTI UMANI DEL PARLAMENTO UCRAINO, LYUDMILA DENISOVA, DENUNCIA: “HO APPENA SAPUTO CHE, SU ISTRUZIONE DELL’UFFICIO DEL PRESIDENTE, È INIZIATA LA RACCOLTA DELLE FIRME DEI DEPUTATI PER ESPRIMERE UN VOTO DI SFIDUCIA E LE MIE DIMISSIONI”. PERCHÉ DI PUNTO IN BIANCO L’EX COMICO VUOLE FAR FUORI UNO DEI VOLTI PIÙ POPOLARI DEL SUO PAESE? SARÀ FORSE PROPRIO L’ECCESSIVA POPOLARITÀ, CHE PUÒ METTERE IN OMBRA QUELLA DI ZELENSKY, IL PROBLEMA?