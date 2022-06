A ZELENSKY MANCA SOLO SANREMO – IL PRESIDENTE UCRAINO NON SE NE PERDE UNA. DOPO AVER FATTO IL GIRO DELLE SETTE CHIESE INVIANDO MESSAGGI E COMPARENDO VIA SKYPE AGLI EVENTI DI MEZZO MONDO, IL SUO FACCIONE HA FATTO INCURSIONE AL FESTIVAL MUSICALE DI GLASTONBURY, IN INGHILTERRA: “DIFFONDETE LA VERITÀ SULA GUERRA RUSSA. FATE PRESSIONE SU TUTTI I POLITICI CHE CONOSCETE AFFINCHÉ AIUTINO A RIPORTARE LA PACE IN UCRAINA…” - VIDEO

DAGONEWS

il videomessaggio di volodymyr zelensky al festival di glastonbury 2

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è apparso con un videomessaggio al festival di Glastonbury per esortare i partecipanti a "diffondere la verità" sul conflitto con la Russia. Dopo aver fatto irruzione agli eventi di mezzo mondo, Zelensky ha fatto il suo appello in inglese in un videomessaggio registrato parlando a decine di migliaia di partecipanti al festival musicale che si svolge nel sud-ovest dell'Inghilterra: «La Russia ha rubato la nostra pace.

il videomessaggio di volodymyr zelensky al festival di glastonbury 5

Anche noi in Ucraina vorremmo vivere la vita come una volta e goderci la libertà e questa meravigliosa estate. Ma non possiamo farlo perché la cosa più terribile è accaduta. Fate pressione su tutti i politici che conoscete affinché aiutino a riportare la pace in Ucraina. Il tempo non ha prezzo e ogni giorno si misura in vite umane».

