6 nov 2023 18:30

PER ZELENSKY È UN MOMENTACCIO: È STATO ARRESTATO L'EX VICE MINISTRO DELLA DIFESA UCRAINO SHAPOVALOV CON L'ACCUSA DI CORRUZIONE - SI ERA DIMESSO LO SCORSO GENNAIO A CAUSA DELL'INCHIESTA SECONDO CUI SI È INTASCATO 25 MILIONI DI EURO DURANTE L'ACQUISTO DI UNIFORMI PER L'ESERCITO - L'OMBRA DI CORRUZIONE ALL'INTERNO DEL GOVERNO UCRAINO DI CERTO NON AIUTA ZELENSKY, GIÀ MESSO IN OMBRA DAL CONFLITTO IN MEDIORIENTE...