ZELENSKY SI AFFIDA AI "FOREIGN FIGHTERS" PER DIFENDERE IL DONBASS – TRA LE FILE DELL’ESERCITO UCRAINO CI SONO MIGLIAIA DI VOLONTARI STRANIERI CHE PROVENGONO DA TUTTO IL MONDO – MOLTI SONO “CONTRACTORS” INGAGGIATI TRAMITE SOCIETÀ SPECIALIZZATE, MENTRE ALTRI SONO ARRIVATI DI LORO INIZIATIVA (ANCHE SE MOLTI SONO STATI RISPEDITI IN PATRIA IN QUANTO CONSIDERATI POCO IDONEI) – OLTRE A RESPINGERE L'OFFENSIVA RUSSA, I VOLONTARI AIUTANO CON…

Andrea Marinelli,Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

Il pendolo oscilla su Severodonetsk. Nelle ultime ore i russi sono tornati a premere e i loro avversari, dopo segnali incoraggianti nel fine settimana, parlano di una fase nuovamente difficile. Le valutazioni negative sono dei dirigenti locali e del presidente Zelensky reduce da una visita nel Donbass. Mosca ha lanciato nella mischia il possibile: i ceceni, i miliziani, i soldati «privati» della Wagner, gli imprescindibili elementi della 76esima aerotrasportata.

Negli ultimi giorni numerosi report hanno segnalato come nello schieramento dell'Ucraina stiano svolgendo un ruolo i volontari stranieri, alcuni dei quali sono caduti in battaglia: georgiani, tedeschi, francesi, britannici, australiani, olandesi, qualche americano danno il loro contributo. I racconti insistono sulla durezza degli scontri, sui vuoti provocati dalle bombe, sulla necessità di ruotare dopo periodi di lotta intensa sotto lo sbarramento incessante.

Le testimonianze tradiscono la ferocia della contesa, ma al tempo stesso provano a trasmettere un senso di fiducia per la parte che hanno scelto d'aiutare. E, oltre a rischiare le pallottole, devono pensare a non farsi catturare: ieri i separatisti del Donetsk hanno annunciato processi contro alcuni «mercenari inglesi», passibili di pena di capitale. In questi mesi la Legione composta da alcune migliaia di elementi arrivati dall'estero è stata al centro di analisi.

Una parte è sicuramente utile alla causa, perché sa come muoversi, ha un passato militare, anche se pochi hanno provato questo tipo di conflitto. Poi c'è la schiera di avventurosi e volenterosi: non pochi sono tornati in patria in quanto considerati poco idonei. La cifra di 20 mila individui è stata ridimensionata, ma vale la regola della prudenza: le stime non rappresentano sempre la realtà. In mezzo sono apparsi i «contractors»: stranieri, professionisti, affiancano i resistenti con il training, forse partecipano a missioni speciali, fanno da consulenti.

Il caso più evidente è quello della società Mozart, guidata dall'ex colonnello dei Marines Andrew Milburn. Sono numeri ridotti rispetto ai nemici della Wagner, comunque rappresentano un vantaggio: offrono personale di livello e aggirano il veto all'impegno sul terreno di militari Nato. Una funzione parallela in un esercito che, dopo le sconfitte passate, ha dimostrato di poter tenere testa al neo-Zar.

UCRAINA - VOLONTARIO STRANIERO VA A COMBATTERE I RUSSI