7 set 2024 10:24

ZELENSKY È TORNATO IN ITALIA PER UN’IMPRESA IMPOSSIBILE: FAR CAMBIARE IDEA ALLA DUCETTA – IL PRESIDENTE UCRAINO È A CERNOBBIO, DOVE QUESTA MATTINA INCONTRA LA MELONI. IL VIAGGIO IN ITALIA HA UN DUPLICE OBIETTIVO: TORNARE A CHIEDERE IL VIA LIBERA A USARE LE ARMI OCCIDENTALI SUL TERRITORIO RUSSO, DOPO CHE L'ITALIA HA VOTATO NO INSIEME A ORBAN (“VOGLIAMO ATTACCARE DOVE PARTONO I CACCIA”) E TROVARE SOLDI PER LA RICOSTRUZIONE. MA PRIMA CHE SI PRONUNCI DI NUOVO “IO SO’ GIORGIA”, È GIÀ ARRIVATO IL NIET DI TAJANI…