ZERO COVID, MOLTI GUAI PER XI JINPING – NON SI FERMA L’ONDATA DI PROTESTE IN CINA CONTRO I LOCKDOWN: A URUMQI, CAPITALE DELLA REGIONE DELLO XINJIANG, SONO SCESE IN STRADA CENTINAIA DI PERSONE, DOPO UN INCENDIO IN UN PALAZZO CHE HA CAUSATO DIECI MORTI. I VIGILI DEL FUOCO NON RIUSCIVANO AD AVVICINARSI PER COLPA DELLE BARRIERE ANTI-COVID, E LA GENTE SI È INCAZZATA. IL REGIME HA RISPOSTO NELL’UNICO MODO CHE CONOSCE: LA REPRESSIONE. SU TWITTER C’È CHI PARLA ADDIRITTURA DI SPARI SULLA FOLLA - VIDEO

Unconfirmed reports that police have opened fire on protestors in Urumqi, three volleys. No news yet about whether there are casualties. — Robert Barnett (@RobbieBarnett) November 25, 2022 Video of protest in Urumqi this evening following the fatal fire this evening in an apartment block. An official is saying "Keep order" ???? over a loudspeaker. The crowd sings the PRC national anthem to try to signal that their protest is not political, not anti-government. pic.twitter.com/Ft5qU9bJ5T — Robert Barnett (@RobbieBarnett) November 25, 2022

proteste in cina contro la strategia zero covid 1

1 - COVID: CINA, CENTINAIA MANIFESTANTI A UNIVERSITÀ PECHINO

(ANSA-AFP) - Centinaia di studenti dell'università Tsinghua di Pechino hanno partecipato oggi a una protesta contro le restrizioni anti-Covid imposte dal governo, come ha raccontato un testimone all'agenzia di stampa Afp e come mostrano alcuni video diffusi sui social media. "Alle 11:30 (le 4:30 in Italia) gli studenti hanno iniziato a mostrare dei cartelli all'ingresso della mensa, poi si sono aggiunte sempre più persone. Ora ci sono dalle 200 alle 300 persone... Abbiamo cantato l'inno nazionale e l'Internazionale e abbiamo gridato 'la libertà prevarrà'", ha raccontato uno studente.

2 - LOCKDOWN, IN PIAZZA L'IRA DEI CINESI PROTESTE DALLO XINJIANG A PECHINO

Estratto dell'articolo di Gianluca Modolo per “la Repubblica”

proteste contro la strategia zero covid a urumqi, cina

Da Urumqi a Pechino, da Nanchino al Sichuan, le proteste continuano a scuotere la Cina e la sua politica zero-Covid. Le immagini più forti arrivano dalla capitale dello Xinjiang, sigillata dal 10 agosto. A centinaia la scorsa notte si sono riversati nelle strade della città, davanti agli edifici governativi, al grido di "Basta con il lockdown".

La rabbia è esplosa dopo che giovedì era andato a fuoco un palazzo: dieci le vittime. Sui social in molti hanno denunciato i ritardi nei soccorsi proprio a causa del lockdown a cui era sottoposto l'edificio e le difficoltà per gli inquilini di uscire e mettersi in salvo.

I vigili del fuoco inviati nel quartiere di Jixiangyuan hanno impiegato tre ore per spegnere l'incendio. Alcuni post - poi censurati - sostengono che i camion dei pompieri non erano in grado di avvicinarsi all'edificio per colpa delle barriere anti-Covid.

incendio a urumqi cina 2

[…] Nelle ultime settimane in tutto il Paese sta crescendo il malessere contro la strategia della tolleranza zero contro il virus: per la leadership comunista un sogno diventato un incubo. […]

A Nanchino gli studenti dell'Università di Comunicazione si sono radunati tenendo in mano delle candele per commemorare proprio le vittime dell'incendio di Urumqi. […]

L'utopia di eliminare sul nascere qualsiasi focolaio di Covid che tre anni fa ha funzionato contribuendo a salvare molte vite si sta ora rivelando un boomerang per la Cina che, nonostante lievi modifiche nelle ultime settimane, continua ad attenersi a ciò che sa fare meglio (o, peggio): chiudere.

proteste in cina contro la strategia zero covid 9

Anche se l'economia rallenta, le proteste sempre più frequenti. I casi nel Paese continuano a salire (ieri 34.909), tornano le chiusure. E pure le tragedie. In uno dei centri per la quarantena centralizzata a Canton una ragazza di 32 anni si è impiccata. A raccontarne la storia è il giornale cinese Caixin.

Secondo i calcoli dell'istituto Nomura, 49 città hanno vari livelli di lockdown in atto: circa 412 milioni di persone sono sottoposte a queste misure. […]

