ZINGARATE DA ROM - 6 NOMADI SONO STATI ARRESTATI A MILANO: LA LORO SPECIALITÀ ERA L’ESPLOSIONE DEI BANCOMAT NELL’HINTERLAND - AL GRUPPO VENGONO CONTESTATE LE RAPINE DI UNA TRE AUTO DI GROSSA CILINDRATA E L’ASSALTO A UN ATM DI TREZZANO SUL NAVIGLIO, CHE IL GRUPPO HA FATTO SALTARE IN ARIA CON IL GAS ACETILENE. QUEL COLPO AVEVA FRUTTATO LORO ALMENO… – VIDEO

Da www.corriere.it

milano banda di rom fa saltare bancomat

Rapinavano auto di grossa cilindrata per usarle durante la fuga, dopo aver fatto esplodere i bancomat nell’hinterland di Milano. Era questo lo schema della banda di 6 rom arrestati nelle scorse ore dalla Squadra mobile di Milano per 3 rapine consumate l’11 e il 12 febbraio a Trezzano sul Naviglio (Milano) e Piacenza.

«Le indagini sul gruppo sono partite il 9 dicembre 2019 dopo l’assalto a due gioiellieri che erano a Milano per l’evento Artigiano in Fiera», ha spiegato il capo della Mobile, Marco Calì.

milano banda di rom fa saltare bancomat 2

In quella occasione i rapinatori hanno atteso le vittime all’esterno del loro albergo a Rho e appena li hanno visti salire in auto sono entrati in azione: con due vetture li hanno bloccati e li hanno minacciati con pistola e kalashnikov (poi risultate essere armi finte) con cui hanno preso l’auto dei gioiellieri e i preziosi che conteneva, del valore di circa 400mila euro.

milano banda di rom fa saltare bancomat 1

Gli arrestati, tutti catturati nei campi nomadi di Martirano e Chiesa Rossa, sono un minorenne, S. D., Christian Bezzecchi, di 25 anni, Angelo Levacovich, di 32, Aziz Faim, di 19, Vittorio Emanuele Stepici, di 19. Manca all’appello un sesto uomo di 45 anni.

Alla banda vengono contestate le rapine di 3 auto, una Mercedes e una Maserati a Trezzano l’11 e il 12 febbraio scorso, e una Volkswagen a Piacenza il 12 febbraio. Gli investigatori attribuiscono al gruppo anche l’assalto a uno sportello bancomat a Trezzano sul Naviglio, che è stato fatto esplodere usando il gas acetilene e che ha fruttato 60mila euro. Gli arrestati sono fortemente sospettati di aver commesso altri colpi dello stesso tipo.

milano banda di rom fa saltare bancomat 3

Per l’esecuzione dell’ordinanza di custodia in carcere, gli agenti della squadra mobile di Milano sono stati coadiuvati da oltre un centinaio di uomini delle squadre mobili di Bergamo, Pavia e Piacenza, nonché da diverse aliquote del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, del Reparto Mobile di Milano e delle unità cinofile del locale Ufficio Prevenzione Generale. Due i campi nomadi sottoposti ai controlli: via Martirano e via della Chiesa Rossa.

val d ala parco delle valli campo nomadi roma campo nomadi di via candoni alla muratella (roma) 5 CAMPO NOMADI CASTEL ROMANO rom abusivi