(ANSA) - La giustizia Usa ha accusato di terrorismo alcuni leader di Hamas, tra cui Yahya Sinvar, per il massacro del 7 ottobre. E' quanto risulta da alcuni atti giudiziari. Ad annunciare le accuse penali contro il leader di Hamas Yahya Sinwar e altri militanti in relazione al massacro del 7 ottobre 2023 in Israele è stato il Dipartimento di Giustizia americano.

L'atto d'accusa depositato presso la corte federale di New York City include accuse di cospirazione per fornire supporto materiale a un'organizzazione terroristica straniera, con la morte come conseguenza. "Le accuse desecretate oggi sono solo una parte del nostro sforzo per colpire ogni aspetto delle operazioni di Hamas", ha affermato il Procuratore generale Merrick Garland in una dichiarazione video. "Queste azioni non saranno le ultime", ha assicurato. (ANSA).

(ANSA) - Sono sei in tutto i dirigenti di Hamas incriminati dagli Usa per terrorismo in relazione al massacro del 7 ottobre in Israele, con una denuncia secretata presentata a New York in febbraio e resa nota solo oggi. Oltre al capo Yahya Sinwar, che si ritiene si nasconda nei tunnel sotterranei di Gaza, nel mirino della giustizia americana sono finiti tre leader che nel frattempo sono stati uccisi.

Tra loro c'è Ismail Haniyeh, che era il leader politico del gruppo fino a quando non è stato assassinato a Teheran a luglio, apparentemente da Israele. Gli altri due sono Mohammed Deif, un alto leader militare di Hamas fino a quando non è stato presumibilmente ucciso da Israele in un'operazione di luglio, e Marwan Issa, un vice comandante dell'ala militare di Hamas fino a quando non è stato eliminato a marzo in un'operazione israeliana a Gaza City. Dei sei funzionari di Hamas accusati dagli Stati Uniti, si ritiene che altri due siano ancora vivi.

Uno di loro, Khaled Meshaal, è descritto dai funzionari statunitensi come il capo dell'ufficio della diaspora di Hamas, che dirige le attività del gruppo al di fuori della Striscia di Gaza e della Cisgiordania. L'altro, Ali Baraka, è il capo delle Relazioni nazionali all'estero di Hamas. (ANSA).

