LO ZIO DI SAMAN ABBAS, DANISH HASNAIN, È STATO ARRESTATO A PARIGI. IL PACHISTANO È STATO BLOCCATO DALLA POLIZIA FRANCESE, IN ESECUZIONE DI UN MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - HASNAIN È UNO DEI CINQUE PARENTI DELLA 18ENNE INDAGATI PER L'OMICIDIO DELLA RAGAZZA CHE SI ERA RIBELLATA A UN MATRIMONIO FORZATO IN PATRIA ED È SCOMPARSA DA NOVELLARA DAL 30 APRILE…