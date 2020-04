ZITTI E MOSCA! – IN RUSSIA ANASTASIA VASILIEVA, MEDICO E SINDACALISTA, È STATA PICCHIATA E ARRESTATA DALLA POLIZIA MENTRE, CON ALCUNI VOLONTARI, PORTAVA MASCHERINE, GUANTI E TUTE PROTETTIVE AI DOTTORI IN PRIMA LINEA CONTRO IL CORONAVIRUS – L’ACCUSA È DI NON AVER RISPETTATO LE NORME PER IL CONTENIMENTO, MA LA VERITÀ È CHE NON SOLO L’ATTIVISTA È SOSTENUTA DAL DISSIDENTE ALEXEI NAVALNY, MA...

Da "Ansa"

anastasia vasilieva 11

La polizia russa ha fermato un gruppo di attivisti del sindacato Alleanza dei Medici che stava andando in un ospedale di Novgorod per consegnare mascherine, guanti, tute protettive e altro materiale sanitario per l'emergenza coronavirus. Lo riportano alcuni media russi, tra cui le testate Kommersant e Novaia Gazeta.

ALEXEI NAVALNY

Gli agenti hanno fermato ieri in autostrada gli attivisti del sindacato, sostenuto dal dissidente Alexiei Navalni, e li hanno portati in commissariato, dove sono stati multati per aver violato il divieto di uscire di casa se non per comprovate necessità. Il materiale sanitario è stato comunque consegnato a un gruppo di medici dell'ospedale di Novgorod che è andato a ritirarlo nei pressi del commissariato.

Gli attivisti sono stati rilasciati solo la sera, ma successivamente la polizia ha di nuovo fermato la loro leader, Anastasia Vasilieva, che nei giorni scorsi ha accusato il Cremlino di fornire dati al ribasso sull'epidemia e di far lavorare i sanitari senza protezioni adeguate.

anastasia vasilieva 12

La denuncia di "Amnesty International"

Anastasia Vasilyeva è a capo di un sindacato di operatori sanitari della Russia. Ma soprattutto è medico e quindi si suppone che conosca bene ciò di cui parla.

Alla fine di marzo, aveva lanciato un appello tramite YouTube a tutti i medici e gli infermieri della Russia: “Non lavorate senza mezzi di protezione!“. Il 31 marzo era stata convocata per interrogatori.

anastasia vasilieva 8

Il 2 aprile l’hanno arrestata insieme ad alcuni colleghi e a giornalisti. Il gruppo era appena arrivato nel villaggio di Okulovka (nella regione di Novgorod) per consegnare mascherine e altri strumenti protettivi al personale medico dell’ospedale locale.

ALEXEI NAVALNY

Per tutti è stata elevata l’accusa di “mancato rispetto delle norme di condotta per prevenire e risolvere una situazione d’emergenza”. Ma, a differenza degli altri, Anastasia Vasilyeva non è stata rilasciata. Anzi, all’interno della stazione di polizia del villaggio le hanno stretto le mani al collo e picchiata allo stomaco fino a quando non è svenuta.

anastasia vasilieva 4

Anastasia Vasilyeva ha trascorso la notte tra il 2 e il 3 aprile in una cella di polizia. Rischia di essere processata per “disubbidienza agli ordini di un agente di polizia“.

anastasia vasilieva 7 anastasia vasilieva 9 anastasia vasilieva 2 anastasia vasilieva 1 ALEXEI NAVALNY alexei e oleg navalny Alexei Navalny anastasia vasilieva 10 anastasia vasilieva 6

Alexei Navalny o ALEXEI NAVALNY facebook ALEXEI NAVALNY VIENE PORTATO IN CELLA anastasia vasilieva 5 anastasia vasilieva 3