ZITTI E MUTI – A 66 ANNI LA BOMBASTICA ORNELLA SFOGGIA UN FISICO PAZZESCO IN BIKINI E FA ARRAPARE I PIPPAROLI SUI SOCIAL. LEI SPIEGA CHE IL SEGRETO DI UNA FORMA INVIDIABILE È LA DIETA DETOX: MANGIARE FRUTTA E VERDURA E DEDICARSI ALL’ATTIVITÀ FISICA E ALLO YOGA. AGGIUNGIAMO: ANCHE LA POSSIBILITÀ DI AVERE MOLTO TEMPO LIBERO PER NON FARE UNA CEPPA… - VIDEO

Da "www.liberoquotidiano.it"

ornella muti 1

Per Ornella Muti il tempo non passa. L'attrice romana all'età di 66 anni sfoggia un fisico pazzesco. Con un microbikini la Muti si mostra su Instagram. Il segreto per una forma invidiabile? La dieta detox. Sul social l'attrice spiega di mangiare molta frutta e verdura. Insomma, una dieta detox in grado di disintossicare il corpo da scorie e tossine. Non solo, perché la Muti predilige a condimenti come il sale le spezie.

Una a caso? La curcuma. Di pari passo, ovviamente, all'attività fisica. In particolare lo yoga. Oltre alla bellezza la Muti può vantare grandi successi, con alle spalle una carriera da applausi e soddisfazioni. Nel corso degli anni l'attrice ha lavorato a fianco di registi del calibro di Mario Monicelli, Dino Risi, Marco Ferreri, Carlo Verdone, Ettore Scola, John Landis, Woody Allen, Paolo Virzì e Francesco Nuti.

ornella muti 2

Il debutto sul grande schermo è arrivato da giovanissima, ben 51 anni fa, con La moglie più bella di Damiano Damiani. Poi Ornella non si è più fermata, girando in totale 50 film in 20 anni. Ad oggi, complici gli scatti con cui aggiorna i propri ammiratori, Ornella Muti fa ancora parlare di sé. Esattamente come 51 anni fa.

ORNELLA MUTI ornella muti 7 ornella muti la stanza del vescovo ornella muti ORNELLA MUTI ornella muti appena sveglia ornella muti compie 60 anni foto di naike rivelli ORNELLA MUTI ornella muti fotografata da angelo frontoni ORNELLA MUTI 67 ornella muti la stanza del vescovo ornella muti 5 ornella muti 4 ornella muti 6 ornella muti 3