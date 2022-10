25 ott 2022 18:01

UNO ZOZZONE IN PARADISO - È MORTO A 94 ANNI AMOU HAJI, EREMITA IRANIANO SOPRANNOMINATO "L'UOMO PIÙ SPORCO DEL MONDO'' - NON SI LAVAVA DA PIÙ DI 50 ANNI PER PAURA DI AMMALARSI E TEMEVA ANCHE IL CIBO E LE BEVANDE FRESCHE: MANGIAVA CARNE DI ANIMALI MORTI PER STRADA E FUMAVA UNA PIPA PIENA DI ESCREMENTI DI BESTIE - IRONIA DELLA SORTE, L'UOMO È MORTO PROPRIO QUALCHE MESE DOPO CHE ERA STATO PORTATO IN UN PAESE PER LAVARSI…