GLI ZOZZONI DI SEZZE - LE INTERCETTAZIONI SULLA STORIACCIA DEI FESTINI HARD CON BABY SQUILLO AL CIMITERO DEL PAESE IN PROVINCIA DI LATINA: “STAVAMO TUTTI IN PARADISO CON TUTTE LE FEMMINE... QUELLE CHE FACEVANO IL BURLESQUE... MEZZE SPOGLIATE” - IL CUSTODE DEL CAMPOSANTO ORGANIZZAVA TUTTO PER POTER POI RICATTARE I PARTECIPANTI, TRA CUI POLITICI, AGENTI DI POLIZIA LOCALE E UN EX CARABINIERE…

FESTINI E ESCORT NEL CIMITERO DI SEZZE

1 – AFFARI, FESTE E BABY SQUILLO (DI CUI UNA 13ENNE) ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI SEZZE, IN PROVINCIA DI LATINA - UNDICI PERSONE IN MANETTE E SOTTO INCHIESTA FINISCONO ANCHE POLITICI, AGENTI DI POLIZIA LOCALE E UN EX CARABINIERE - AL CENTRO DEL SISTEMA C'ERA IL CUSTODE, CHE SI ARROGAVA IL POTERE DI SPOSTARE LE SALME E MISCHIARLE AI RESTI DI ALTRI DEFUNTI PER VENDERE I LOCULI

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/affari-feste-baby-squillo-cui-13enne-all-39-interno-264347.htm

2 - "FESTINI HARD CON POLITICI E INVESTIGATORI"

Clemente Pistilli per “la Repubblica - Edizione Roma”

fausto castaldi

«Stavamo tutti in paradiso, c' avevi un abito celeste, però stavi davanti al cancello di via Bassiano con tutte le femmine... quelle che facevano il burlesque... mezze spogliate » .

Sono intercettazioni come questa che, dopo oltre due anni di indagini dei carabinieri di Latina sull' incredibile storiaccia venuta fuori attorno al cimitero di Sezze, hanno portato la Procura della Repubblica di Latina ad aprire un' altra inchiesta, con l' ipotesi di favoreggiamento della prostituzione.

Mettendo a fuoco il piccolo mondo che ruotava attorno al custode del camposanto, Fausto Castaldi, i militari dell' Arma nel 2019 hanno arrestato un 49enne setino accusato di fare sesso con una minorenne e di essere vittima di estorsioni da parte della madre della ragazzina per garantirsi il silenzio su quegli incontri proibiti, a marzo sono poi scattati undici arresti per un sistema corruttivo che sarebbe stato messo in piedi nella gestione dei loculi, e ora gli altri accertamenti su festini con escort e cocaina che sarebbero stati organizzati sempre al cimitero, nella casa di Castaldi, che a due passi da tombe e cappelle aveva realizzato anche una piscina abusiva e che viaggiava su un lussuoso Hummer.

cimitero sezze

Gli inquirenti sospettano che il meretricio venisse utilizzato dal custode come arma per poter ricattare i partecipanti e in particolare la politica locale. A Sezze, appena 65 chilometri da Roma, gli investigatori stanno cercando di far luce su vicende torbide che avrebbero come protagoniste giovanissime in cerca di soldi facili, madri pronte a vendere il corpo delle figlie per pochi euro, colf che si trasformano in prostitute, dipendenti comunali, imprenditori e forse qualche politico con la voglia di trasgredire e pure un dentista di Roma che avrebbe avuto la passione per le più giovani.

FESTINI E ESCORT NEL CIMITERO DI SEZZE

Senza contare che, come riferito agli stessi magistrati da tempo da un maresciallo dell' Arma, c' è pure il dubbio e che a quei festini avrebbero preso parte anche un ex comandante dei carabinieri e uno della polizia locale. Castaldi non avrebbe avuto scrupoli. Portando una giovanissima a Roma dall' amico dentista è stato intercettato mentre le diceva: « Minigonna lunedì eh». Ora le indagini proseguono.