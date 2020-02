ZOZZONI DELLA VIA EMILIA - UNA COPPIA DI BOLOGNESI CONVOLA A NOZZE ALLA CASINA VANVITELLIANA, A BACOLI IN PROVINCIA DI NAPOLI, E VIENE FESTEGGIATA DAGLI INVITATI CON LANCIO DI TORTELLINI AL POSTO DEL RISO - IL REGOLAMENTO COMUNALE PREVEDE DI LASCIARE LA CASINA PULITA ALLA FINE DI OGNI EVENTO INVECE INVITATI E SPOSI HANNO LASCIATO UN PORCILE - E IL SINDACO LI HA ESPOSTI ALLA GOGNA SOCIAL E...

Antonio Scolamiero per www.corriere.it

Insolita vicenda quella accaduta a Bacoli, nel Napoletano, dove un matrimonio ha destato scalpore nella piccola comunità flegrea. Una coppia di sposi emiliani, nei giorni scorsi ha deciso di pronunciare il fatidico sì in una delle perle della costa flegrea, centro alle porte di Napoli e ricco di monumenti. Tra questi c’è la Casina Vanvitelliana, un suggestivo casino di caccia ubicato su un’isoletta del Lago Fusaro. Fu adibito alla residenza degli ospiti illustri della corte borbonica, come Francesco II d’Asburgo-Lorena, che qui soggiornò nel maggio 1819. All’interno dell’edificio furono accolti pure Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini e, più recentemente, il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.

Oggi il monumento fa parte di un comprensorio turistico ed è molto visitato e utilizzato anche per cerimonie, come quella della coppia emiliana che ha fatto regolare richiesta all’amministrazione comunale. Tutto bene fino a quando la cerimonia non si è conclusa. All’uscita della coppia, gli invitati anziché utilizzare come da tradizione il riso, hanno lanciato ai nei sposi tortellini. Sì, proprio così tortellini, il piatto tipico della tradizione emiliana. Una bizzarria che potrebbe anche passare, se non fosse per il fatto che il regolamento comunale impone a chi lo utilizza di ripulire alla fine dell’evento. E così non è stato. I successivi visitatori del complesso monumentale hanno trovato in terra la pietanza.

L’amarezza del sindaco di Bacoli

Una cosa che non è andata giù al sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione che ha dedicato un post sul suo profilo Facebook alla vicenda. «Buona vita ai civilissimi sposi bolognesi che, dopo aver celebrato il proprio matrimonio alla Casina Vanvitelliana, hanno lasciato questo spettacolo indecoroso. Come se il Real Casino Borbonico fosse il loro porcile.

Con tortellini lanciati sul basolato d’ingresso, e non raccolti», esordisce il primo cittadino, che rincara la dose: « Fatto ancora più grave se si considera che oggi (domenica per chi legge), con la prima “Domenica gratis al museo”, il Sito Monumentale del Fusaro è visitato da un fiume ininterrotto di turisti». «Saranno multati con la sanzione massima - conclude Della Ragione — che spediremo direttamente in Emilia Romagna. Ah, dimenticavo. Oltre al pagamento del verbale, attendiamo anche la bomboniera».