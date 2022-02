ZUCKERBERG SI CREDE DIO – IL CEO DI META HA MOSTRATO SU FACEBOOK LA CREAZIONE DEL METAVERSO. CON IL SUO AVATAR E' ENTRATO IN UNO SPAZIO VUOTO E HA INIZIATO A CREARE LO SCENARIO DESCRIVENDOLO - "SARAI IN GRADO DI CREARE MONDI SOLO CON LA TUA VOCE" (LEVATEJE ER FIASCO) - VIDEO

Dagotraduzione dal Sun

Il mondo virtuale creato da Zuckeberg 2

Mark Zuckeberg ha rivelato di più sui suoi piani per il metaverso. Spera che il suo metaverso venga utilizzato da tutti in tutto il mondo e dice che saremo in grado di sentirci come se fossimo davvero nella realtà virtuale.

Il miliardario CEO di Meta ha appena rivelato di più sui suoi piani in un video di Facebook Live. Ha detto agli spettatori che la loro esperienza del metaverso sarà diversa da qualsiasi cosa possano sperimentare oggi.

Meta sta lavorando alla prossima generazione di assistenti artificialmente intelligenti che potrebbero aiutarti a creare un mondo virtuale esattamente come lo desideri.

Zuckerberg ha detto: «Lo vivi e lo attraversi come se fossi davvero lì».

Il mondo virtuale creato da Zuckeberg

Il CEO ha quindi mostrato come immagina che sarebbe avvenuta la creazione di un mondo metaverso.

Ha mostrato come il suo avatar poteva entrare in un metaverso vuoto e iniziare a creare uno scenario completamente nuovo dal nulla. Per fare ciò, ha parlato con una prima versione concettuale di un nuovo assistente AI chiamato Builder Bot.

Il mondo virtuale creato da Zuckeberg 3

Ha detto: «Andiamo in spiaggia. Abbastanza bene. Aggiungiamo delle nuvole». Tutte le cose che ha detto hanno iniziato ad apparire nel metaverso.

La grafica non era molto tecnologica e sembrava uscita dai Sims, ma è qualcosa su cui Meta lavorerà. Zuckerberg ha anche chiesto un tavolo, onde, gabbiani e musica per poter fare il suo picnic sull'isola tropicale.

Ha detto:«Sarai in grado di creare mondi sfumati solo con la tua voce».

Marck Zuckerberg con il visore

Il miliardario ha anche sottolineato quanto desidera che le persone si sentano al sicuro nel metaverso e che la sua azienda terrà a mente i «diritti umani».

mark zuckerberg MARK ZUCKERBERG METAVERSE Facebook Metaverso 4 mark zuckerberg e il metaverso