29 giu 2021 13:30

ZUM ZUM ZUMA - L'EX PRESIDENTE DEL SUDAFRICA, IL 79ENNE JACOB ZUMA, È STATO CONDANNATO A 15 MESI DI CARCERE PER OLTRAGGIO ALLA CORTE DOPO IL RIFIUTO DI PRESENTARSI DAVANTI AGLI INQUIRENTI NEL PROCESSO PER CORRUZIONE: È ACCUSATO DI AVER CONSENTITO IL SACCHEGGIO DELLE CASSE DELLO STATO DURANTE I QUASI NOVE ANNI DELLA SUA PERMANENZA IN CARICA…