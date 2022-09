ZZZZ, ATAC-CATEVI FORTE! - UN AUTISTA DELL'ATAC SI ADDORMENTA ALLA GUIDA DI UN BUS, SALE SU UN MARCIAPEDE E VA A SBATTERE - "SCUSATE, M'HA PRESO UN COLPO DI SONNO, AO' CHE DEVO FA?'” - LE SUE PAROLE DOPO IL BRUSCO RISVEGLIO HANNO FATTO INCAZZARE ANCORA DI PIÙ I PASSEGGERI "'A MALEDETTO MA COME CHE DEVI FA', CE POTEVI AMMAZZÀ TUTTI!" - NESSUNO SI È FERITO GRAVEMENTE E L'AZIENDA LO HA SOSPESO... - VIDEO

Autista Atac si addormenta alla guida e va a sbattere

Luca Monaco per “la Repubblica”

incidente atac sulla palmiro togliatti 6

L'autista si addormenta al volante del bus con i passeggeri a bordo, sbanda e abbatte una palina dell'Atac. I vetri laterali vanno in frantumi, i viaggiatori si aggrappano terrorizzati ai corrimano: «L'importante è che non s' è fatto male nessuno - esclama con inflessione tutta romana il conducente dell'Atac, che si è risvegliato dopo l'impatto - po' succede».

La conclusione del lavoratore, il suo tentativo di giustificarsi manda su tutte le furie la decina di utenti che martedì notte viaggiavano a bordo del notturno che collega la stazione Tiburtina con Roma Est.

In attesa che arrivino i soccorsi, l'ambulanza, gli agenti della polizia locale, gli addetti alla sicurezza interna dell'Atac, la tensione a bordo del bus sale. Volano parole grosse.

Tutte all'indirizzo del conducente, reo di aver messo a repentaglio l'incolumità dei passeggeri.

incidente atac sulla palmiro togliatti 4

Gli scambi vengono registrati con il telefono da una donna che ha poi inviato il video a Welcometofavelas. «Scusate, m' ha preso un colpo di sonno, che devo fa'», insiste il conducente. «Ma come che devi fa' - ribatte un ragazzo - devi stare a casa, sei un maledetto - offende - Io ho lavorato 14 ore, m' ha salvato solo la buon'anima di mio padre».

Chi era a bordo, nell'immediatezza, ha pensato a un tamponamento. Invece il bus, mentre percorreva via Palmiro Togliatti ha sbandato, è montato con le ruote sul marciapiede e si è fermato contro la palina gialla dell'Atac.

incidente atac sulla palmiro togliatti 1

Sul pavimento del torpedone c'è un tappeto di cristalli in frantumi. È successo tutto in un attimo, alle due del mattino. L'incidente è stato rilevato dagli agenti della polizia locale del IV gruppo Casilino. Nessuno è rimasto ferito in modo grave.

L'Atac ha immediatamente avviato una inchiesta interna. «L'azienda ha ben presente l'accaduto - fa sapere la dirigenza con una nota inviata dalla sede centrale in via Prenestina - ha sotto esame la dinamica e procederà nei confronti dei responsabili del fatto con il massimo rigore».

L'autista, in attesa che si concludano gli accertamenti, è stato fermato. Finché l'indagine non sarà conclusa non tornerà al volante dei bus di linea.

incidente atac sulla palmiro togliatti 5

Intanto il video è diventato virale. Il filmato integrale dura sette minuti. La telecamera documenta i danni. «Ce potevi ammazzà tutti», inveisce un cameriere. L'autista è costernato. L'azienda è decisa a fare chiarezza.

L'incidente Tre immagini dal profilo social Welcometofavelas mostrano i vetri in frantumi a bordo del bus uscito di strada sulla Togliatti.

incidente atac sulla palmiro togliatti 3 incidente atac sulla palmiro togliatti 2