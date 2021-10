19 ott 2021 20:11

007 CON LICENZA DI DIMISSIONI – COME MAI CI SONO VOLUTI 10 MESI PER “PRE-PENSIONARE” ENRICO TEDESCHI, IN SERVIZIO ALL'AISE DA TRENT'ANNI? - COINVOLTO NELL'INCHIESTA SUL TRAFFICO DI MASCHERINE (L’AISE NON AVEVA AUTORIZZATO NESSUN INCONTRO NELLO STUDIO DI ALPA CON L’AVVOCATO DI DONNA, VICINO ALL'EX PREMIER CONTE), IL GENERALE DELLA FINANZA, CARO A POLLARI E A GIANNI LETTA, VENNE INFATTI INTERROGATO DALLA PROCURA DI ROMA NEL LONTANO DICEMBRE 2020…