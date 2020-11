2020 FUGA DA NEW YORK - 500MILA PERSONE HANNO LASCIATO LA CITTÀ, MESSA IN GINOCCHIO DALLA PRIMA ONDATA, DALLA CRISI DEL TURISMO E DEGLI SPETTACOLI. AUMENTA LA CRIMINALITA', LE VIE DELLO SHOPPING DI MANHATTAN SONO SPETTRALI - E POI CI SONO IL GOVERNATORE CUOMO E IL SINDACO DE BLASIO CHE LITIGANO PEGGIO DI DE LUCA E DE MAGISTRIS. TANTO CHE TRUMP HA PRESO PIÙ VOTI DEL 2016…

(...) Il dato più attendibile sull' esodo dei residenti viene da una fonte al di sopra di ogni sospetto: le Poste, che registrano i cambi di residenza.

Trecentomila nuclei familiari - tra cui figurano anche i single - secondo alcune stime corrispondono a mezzo milione di abitanti, sui nove milioni che abitavano qui all' inizio dell' anno. In fuga per tante ragioni: la paura del contagio, più alto dove c' è più densità di popolazione; gli alti costi del vivere in città a cui non corrispondono più i servizi di una volta; lo smartworking e il caos nelle scuole dove si alternano riaperture e chiusure; l' aumento della criminalità (+94% di sparatorie rispetto all' anno scorso, 344 omicidi dall' inizio dell' anno). È un esodo interclassista: i flussi in uscita misurati dalle Poste includono i ricchi che tornano nelle seconde case agli Hamptons, e ceti mediobassi che si spostano verso il New Jersey dove tutto è meno caro.

L' impoverimento di New York è palese, per il peso enorme che turismo e spettacoli avevano sull' economia: le vie più celebri dello shopping sono un' ecatombe di negozi falliti, o con vetrine coperte da assi di legno in funzione anti-rapina. (...) New York ha dato più voti a Trump rispetto al 2016 (...)

I repubblicani qui hanno perfino conquistato un seggio parlamentare. (...)

Non mancano le risse domestiche tra democratici. Cuomo e il sindaco Bill de Blasio, pur appartenenti allo stesso partito, continuano a intralciarsi a vicenda. L' ultima polemica riguarda la minacciata chiusura delle scuole, che Cuomo contesta. De Blasio è accusato di obbedire al sindacato degli insegnanti e del personale scolastico. Il tasso di contagi nelle scuole in effetti è molto inferiore alla media cittadina. Il sindaco scade tra un anno, il 2021 sarà segnato da una nuova campagna elettorale, e sulla conquista di New York già sono in corso regolamenti tra l' ala sinistra e i moderati del partito democratico.

