''L'UNICO POLITICO CHE NON DEVE ABBASSARE LO SGUARDO È GIORGIA MELONI''. DITE ALLA DUCETTA DI FRATELLI D'ITALIA DI FARSI IL SEGNO DELLA CROCE, ARRIVANO I COMPLIMENTI DI PAOLO MIELI! - ''TUTTI, SALVO LEI, SI SONO RIMANGIATI A PIÙ RIPRESE DICHIARAZIONI E PROMESSE. AGOSTO HA SEGNATO IL RECORD DELLA PAROLA DATA RIMANGIATA, A DESTRA COME A SINISTRA''

Giorgia Meloni è l'unico leader politico coerente. Parola di Paolo Mieli che di storia e politica ne ha vista parecchia in questi anni. Secondo la firma del Corriere della Sera, "tutti, salvo la Meloni, si sono rimangiati a più riprese dichiarazioni e promesse". Questo crea inevitabilmente un enorme problema di credibilità. "Il mese di agosto - spiega Mieli al Fatto Quotidiano - ha segnato il record della parola data rimangiata" senza distinzione di destra o sinistra. "Matteo Salvini, infatti, a metà di una crisi innescata da lui propose a Di Maio di diventare premier (e il termometro dei reali rapporti tra gli ex amici, di quanto si fidino uno dell'altro, è il caso Gregoretti).

Il segretario del Pd Zingaretti aveva più volte assicurato 'mai con i grillini'; se è possibile Matteo Renzi ancor più di lui. Luigi Di Maio era in piena campagna contro il partito di Bibbiano". Insomma, chi più ne ha più ne metta. Ma la Meloni è l'unica "che non ha motivo di abbassare gli occhi se interrogata su ciò che ha detto e fatto". Mieli non risparmia neppure Giuseppe Conte in fatto di coerenza: lui, capo prima di un governo Lega-5 Stelle e oggi Pd-5 Stelle è stato "un unicum nella storia".

