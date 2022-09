''BIDEN NON HA AMBASCIATORI IN ITALIA PERCHÉ FLIRTA CON IL FASCISMO" – E I DIPLOMATICI SONO SEMPRE PIÙ PREOCCUPATI PER LA DECISIONE DELLA CASA BIANCA DI NON RICOPRIRE IL POSTO DI AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI A ROMA, VACANTE DA DUE ANNI. UNA MOSSA CHE RITENGONO LASCI SENZA L'INFLUENZA NECESSARIA IN UNO DEI PIÙ IMPORTANTI PAESI EUROPEI - "ASPETTARE DUE ANNI PER NOMINARE UN CANDIDATO PER UN PAESE CHE STA SCIVOLANDO NEL FASCISMO È UNA PESANTE NEGLIGENZA''

Estratto delll'articolo da www.thedailybeast.com

Con l'elezione del governo italiano più a destra dalla seconda guerra mondiale, i diplomatici sono sempre più preoccupati per la decisione dell'amministrazione Biden di non ricoprire il posto di ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, una mossa che ritengono lasci senza l'influenza necessaria in uno dei più importanti Paesi europei.

«La vittoria di una coalizione di destra guidata da Giorgia Meloni rappresenta una minaccia per l'alleanza che ha unito con successo l'Occidente» hanno detto quattro attuali ed ex diplomatici a “The Daily Beast”. «Senza una presenza permanente a Roma - ha detto un ex ambasciatore - l'amministrazione Biden rischia di perdere voce in capitolo.

Una delle parti più pericolose dell'eredità di Trump è il modo in cui ha distrutto e decostruito, e anche danneggiato, non solo la nostra reputazione e la nostra posizione all'estero, ma le infrastrutture diplomatiche, comprese le ambasciate e le organizzazioni multilaterali. Quindi c'è bisogno di un gruppo di ambasciatori in grado di ricostruire quelle relazioni, in particolare in luoghi come l'Italia, come la Bielorussia, che hanno visto una sorta di inversione di tendenza democratica».

L'Italia è l'ultimo grande paese europeo, e uno dei soli tre nell'intero continente, senza un ambasciatore statunitense confermato o con un candidato formalmente annunciato per ricoprire il ruolo. A febbraio, Axios ha riferito che il finanziere Stephen Robert era stato preso in considerazione per il posto, ma sette mesi dopo non si è concretizzata alcuna nomina.

Diversi diplomatici hanno ipotizzato che il posto possa essere ricoperto dalla presidente della Camera Nancy Pelosi. È una voce che circola ormai da mesi a Capitol Hill: Pelosi è ancora in corsa per la rielezione per il suo seggio al Congresso con sede a San Francisco, ma è probabile che perderà la presidenza all'indomani delle elezioni di medio termine. «E per l'82enne potrebbe essere una grande opportunità godere di uno stato di "semi- pensionamento” in uno dei posti più ambiti d'Europa - ha affermato un ex funzionario in carriera dei servizi esteri - Sarebbe una candidata perfetta.

Ma aspettare due anni per nominare un candidato per un paese che sta scivolando nel fascismo è una pesante negligenza». Storicamente, il posto di ambasciatore degli Stati Uniti a Roma è considerato una posizione privilegiata per ricchi o influenti alleati del presidente (la villa che funge da residenza dell'ambasciatore è oggetto di particolare invidia).

Ma l'elezione della coalizione di estrema destra nelle elezioni potrebbe sconvolgere lo status quo delle relazioni internazionali tra Italia e Stati Uniti, per non parlare del resto d'Europa.

La vittoria della coalizione di Meloni è solo il successo di più alto profilo dei movimenti di estrema destra in Europa, ma arriva in un momento in cui l'integrità dell'alleanza filo-occidentale e filo-europea è di particolare importanza strategica per gli Stati Uniti. Sebbene Meloni abbia promesso di continuare il sostegno italiano all'Ucraina, i partner della coalizione hanno espresso sostegno a Putin e all'invasione.

La Casa Bianca non ha risposto a una richiesta di commento su ciò che ha causato il ritardo nella nomina di un candidato, ma ha sottolineato che i funzionari in servizio sono in grado di tenere in piedi un’ambasciata in funzione per l’interno mandato. Ma, come sostengono i diplomatici, avere un ambasciatore vuol dire poter parlare direttamente a nome del presidente degli Stati Uniti in un Paese straniero.

