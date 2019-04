''BUGIARDA PATENTATA'' E ''STUPIDA'': UN VIDEO-SCAZZO TRAVAGLIO-CARFAGNA DA NON PERDERE - LEI LO CHIAMA ''LEADER DEL M5S'' E GLI RINFACCIA L'ARTICOLO IN CUI INSINUAVA UN RUOLO INDIRETTO DI BERLUSCONI NELLA MORTE DI IMANE FADIL, LUI LE DÀ DELLA BUGIARDA, SIA SULL'OLGETTINA CHE SULLA TAV, E LEI: ''PER ME È UNA MEDAGLIA''

Da www.nextquotidiano.it

Ieri a Otto e Mezzo è andata in scena una rissa televisiva tra Marco Travaglio e Mara Carfagna. I due cominciano a litigare sulle amministrazioni di Forza Italia e del MoVimento 5 Stelle, con il direttore del Fatto che sfotte sulla Sicilia e Carfagna che gli risponde ricordandogli Roma. Poi si passa all’argomento Silvio Berlusconi e la Carfagna accusa Travaglio di aver detto che Imane Fadil è stata uccisa dal Cavaliere.

a #ottoemezzo Bella guerra tra #carfagna e #travaglio che le ha dato della bugiarda e stupida e lei ha gradito sorridendo ?? Si sono divertiti. #piazzapulita. pic.twitter.com/TNT75RB1CO — Moreno (@JosipTitoBroz) 4 aprile 2019

In realtà Travaglio ha scritto un editoriale qualche giorno fa sul Fatto in cui parlava in via ipotetica della questione e subito dopo scriveva che Silvio Berlusconi non aveva ucciso nessuno. Ricordandolo in trasmissione, il direttore del Fatto ha dato della stupida e della bugiarda a Mara Carfagna.

imane fadil l'ultima intervista 1

Poi i due hanno parlato anche del TAV e Travaglio ha sostenuto che l’Alta Velocità non è stata bloccata perché non è mai iniziata.

Da www.liberoquotidiano.it

Strepitoso massacro di Marco Travaglio ad opera di Mara Carfagna ad Otto e Mezzo, nello studio di Lilli Gruber su La7. Si parla di Tav e il direttore del Fatto Quotidiano pontifica e difende i tanto amati grillini, al punto che la Carfagna lo chiama "leader del M5s". E il direttore che fa? Non replica e risponde, come se nulla fosse. Come da vero leader pentastellato. Dunque, la Carfagna lo interrompe ancora: "Sappiamo cos'è la Tav, Travaglio". A quel punto il direttore afferma: "Il Tav non è stato bloccato, perché non è mai iniziato". Monumentale la Carfagna, che si mette a ridergli sonoramente in faccia. "Si diverta, si diverta. La faccia è sua, la reputazione è sua. Si diverta", conclude l'azzurra, semplicemente scatenata. Travaglio ne esce con le ossa a pezzi.

#ottoemezzo La #Carfagna chiama #Travaglio ?"leader del #M5S" lui risponde come se lo fosse sul serio Finalmente ha gettato la maschera il giornalista più fazioso del pianeta Brava @mara_carfagna! E dopo Travy fa la solita figuraccia: "#TAV mai iniziata" ? ? ? pic.twitter.com/UHIliLvH3W — POLiticamenteScorretto?#facciamorete©?? (@PolScorr) 4 aprile 2019

marco travaglio al suo arrivo al teatro brancaccio mara carfagna 1