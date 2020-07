''CERTO CHE C'È IL PRINCIPE ANDREA NEI SEX TAPE DI EPSTEIN'' - L'AVVOCATO DELLE VITTIME E UN'AMICA DI GHISLAINE MAXWELL CONFERMANO IL SOSPETTO: IL MILIARDARIO HA UN ARCHIVIO DI TUTTI I SUOI AMICI RICCHI E POTENTI CHE DURANTE I SUOI FESTINI SI ACCOPPIAVANO CON LE RAGAZZE, SPESSO MINORENNI - QUESTO PORNO TESORO ERA LA FONTE DEL SUO POTERE POLITICO E LA SUA ASSICURAZIONE SULLA VITA. PER QUESTO APPENA È FINITO IN GALERA, È STATO ''SUICIDATO'' - LA DOMANDA È: LA MAXWELL SCAMBIERÀ I 35 ANNI DI GALERA CHE RISCHIA CON QUESTI FILMATI PIÙ CHE SCOTTANTI?

IL PRINCIPE ANDREA CON JEFFREY EPSTEIN

Un avvocato che rappresenta molte accusatrici di Jeffrey Epstein, tra cui Virginia Roberts Giuffre, che ha raccontato di aver fatto sesso con il principe Andrea, sostiene che il duca di York potrebbe essere stato segretamente filmato a casa del miliardario pedofilo.

"Non c'è dubbio che il principe è finito nei video registrati nelle stanze della proprietà di Epstein", ha detto David Boies.

Andrea ha negato le accuse contro di lui, incluso il fatto di aver fatto sesso con la Roberts tre volte, la prima quando lei aveva solo 17 anni.

Boies, che rappresenta più di una dozzina di vittime di Epstein, ha detto al ''Mail on Sunday'': 'Sappiamo che c'erano telecamere in tutta la villa di New York e nelle altre proprietà di Epstein. Sappiamo che c'è una grande quantità di filmati salvati e archiviati. Il principe è sicuramente immortalato in quelle immagini''.

Molte delle vittime di Epstein hanno raccontato di aver visto telecamere di sorveglianza in aree private delle sue proprietà, comprese le camere da letto.

il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell

Una donna ha ricordato di essere incappata in una ''porta nascosta'' della stupenda residenza newyorkese, dietro la quale vide diversi uomini davanti a molti schermi, ognuno dei quali inquadravano le attività in ogni stanza della casa, le camere da letto e quelle in cui si facevano i massaggi.

Maria Farmer, che racconta di essere stata molestata da Epstein con sua sorella negli anni '90, dice di aver visto una "sala multimediale" che aveva televisori installati con i feed delle telecamere di sorveglianza.

D'altronde sarebbe questa l'origine del successo e del potere di Epstein: prima invitava amici ricchi e potenti, li faceva accoppiare con il suo esercito di ragazzette raccolte in giro per l'America, documentava tutto, e poi teneva tutti per le palle.

Emily Stefania Coscione per www.iodonna.it

MELANIA TRUMP PRINCIPE ANDREA, GWENDOLYN BECK E JEFFREY EPSTEIN A UN PARTI A MAR-A-LAGO

La scrittrice Christina Oxenberg, amica di Ghislaine Maxwell e cugina alla lontana del principe Andrea, ha rivelato che l’ex compagna del magnate americano – arrestata la scorsa settimana nel New Hampshire e messa immediatamente sotto sorveglianza anti-suicidio in una prigione di Brooklyn – sarebbe in possesso di video hard registrati dallo stesso Epstein e ora consegnati all’FBI come parte di un accordo di cooperazione che le assicurerebbe una condanna meno lunga dei 35 anni di carcere che le spetterebbero.

La minaccia dei “sex tape”

Nel corso degli anni trascorsi a fianco di Epstein, la Maxwell, 58 anni, si sarebbe procurata copie di tutte le registrazioni effettuate dal miliardario, suicidatosi in carcere lo scorso agosto dopo essere stato accusato di sfruttamento della prostituzione e traffico di minori. E i nastri minacciano ora di esporre tutti quegli amici facoltosi della coppia che avrebbero frequentato i festini nelle residenze del magnate sparse per il mondo. Tra questi, anche il principe Andrea, 60 anni, il quale però continua a negare di aver mai avuto rapporti sessuali con l’allora 17enne Virginia Giuffre e si rifiuta di cooperare con le autorità americane.

Che farà la regina?

ghislaine maxwelle jefferey epstein

Le minacce della Maxwell costituiscono un vero e proprio incubo per Buckingham Palace, che non avrebbe ancora messo in atto una “strategia” che aiuti il principe a evitare non solo l’umiliazione di una testimonianza forzata al processo, ma anche accuse più gravi. Il danno alla reputazione del terzogenito di Elisabetta, però, è ormai evidente e nonostante Andrea si sia già ritirato permanentemente dalla vita a corte, rinunciando, lo scorso autunno, ai suoi incarichi ufficiali, la sovrana è sotto pressione. A furor di popolo, il duca di York potrebbe addirittura perdere il titolo, con ripercussioni anche per le figlie Beatrice ed Eugenia.

