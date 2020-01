10 gen 2020 10:34

''CHE COSA SI SONO FUMATI?''. REAZIONE DURISSIMA DELLO STAFF DI DI MAIO ALL'APERTURA DEL ''FATTO QUOTIDIANO'', CHE IN UN CLASSICO ESEMPIO DI FUOCO AMICO DÀ LUIGINO PER DIMISSIONARIO DAL RUOLO DI CAPO POLITICO: ''RETROSCENA SURREALE E DESTABILIZZANTE CHE VIENE DALL'INTERNO'' - IN REALTÀ L'ADDIO AL RUOLO TROPPO ONEROSO PER IL MINISTRO DEGLI ESTERI ARRIVERÀ, MA DI MAIO VOLEVA GESTIRE LA TRANSIZIONE IN PRIMA PERSONA