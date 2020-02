28 feb 2020 10:37

''CHIUDIAMO LA POLEMICA'' - GABRIELLI SI SCUSA PER LE SUE FRASI, ''RUBATE IN UN CONTESTO PRIVATO'', PERCHÉ ''HANNO AMAREGGIATO PER PRIMO ME. NON HO MAI VOLUTO ESPRIMERE UN GIUDIZIO SULL'OPERATO DEL SENATORE SALVINI E DELL'ONOREVOLE MOLTENI, CHE NON MI COMPETE, E RICONOSCO AL CONTRARIO DI AVER AVUTO CON LORO UN'OTTIMA COLLABORAZIONE. CAPISCO CHE LA POLEMICA STRUMENTALE POSSA AVER SUSCITATO UNA COMPRENSIBILE AMAREZZA''