(ANSA) - "Chiamparino mi ha telefonato e mi ha fatto i complimenti. Ci vedremo nei prossimi giorni per il passaggio di consegne". Lo rivela Alberto Cirio, commentando nel suo quartier generale di Alba lo spoglio delle regionali che lo vede in testa con quasi il 10% in più di preferenze a un terzo dello scrutinio.

(ANSA) - "Sergio Chiamparino è una persona per bene, che rispetto. E' stata una campagna ricca di contenuti che aiuterà chiunque a fare meglio, abbiamo bisogno di lavorare insieme per il bene del Piemonte". Così Alberto Cirio, commentando lo spoglio delle regionali che lo vede in testa con quasi il 10% in più di preferenze dal suo quartier generale di Alba.

(ANSA) - "Mi son sentito di combattere questa ultima battaglia e l'ho persa. Non credo di aver più molto da dire". La sconfitta alle elezioni elettorali potrebbe rappresentare l'addio alla politica per Sergio Chiamparino. A dirlo è lo stesso governatore uscente in conferenza stampa. "Quando si perde è sempre il comandante dell'esercito che si assume la responsabilità - aggiunge - Quando sarà insediato il Consiglio, valuterò le modalità con cui lasciare il seggio in modo che si trovino soluzioni che aiutino a portare energia nuova".

"Non sbatto la porta né faccio colpi di testa - precisa Chiamparino - Metto a disposizione il mio seggio, così da valutare modalità, opportunità e tempi. Mi sembra ragionevole mettere a disposizione il mio seggio se ci sono soluzioni che portano una ventata di energia nuova".

PIEMONTE: PROIEZIONI RAI, LA LEGA È IL PRIMO PARTITO A 35,6%

(ANSA) - Con il 35,6% è la Lega il primo partito alle elezioni per il Piemonte. E' quanto indicano le proiezioni del consorzio Opinio per la Rai. Al secondo posto c'è il Pd con il 22%. Seguono: M5s al 13,4%, Forza Italia all'8,3%, Fdi al 5,4%, Unione di Centro al 3,4%, Per il Piemonte del sì 2,9%, Liberi Uguali Verdi 2,2%, Moderati per Chiamparino 1,9%, + Europa - Sì Tav 1,7%, Sì Demos 1%. La copertura del campione è al 62%.

