27 apr 2020 08:20

''LA FASE DUE È 'NA FASE UNO CO LA SOCERA''. TUTTI I TWEET DOPO IL DISCORSO DI CONTE: ''NON SE SCOPA NEANCHE DAL 4 MAGGIO. RIASSUNTO BREVE'' - NON POSSO INVITARVI AL MIO COMPLEANNO MA SOLO AL MIO FUNERALE - IN PRATICA SI PUÒ USCIRE QUANDO SI VUOLE E SE TI FERMANO: “VADO DA ZIO” - NON SI MANGIA DAVANTI AL RISTORANTE FA MOLTO RIDERE - FINIRÀ TUTTO IN CACIARA, ME LO SENTO. NON MI FIDO DELLE VISITE AI CONGIUNTI, SI TRASFORMERANNO IN PARTY PRIVATI