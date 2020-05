20 mag 2020 08:39

''I MAGISTRATI NON DEVONO FARE POLITICA''. VIDEO: QUESTA BATTUTA NON È LA COSA PIU' DIVERTENTE DETTA DA DAVIGO IERI SERA A ''DIMARTEDÌ''. L'ANEDDOTO PIÙ CROCCANTE È QUELLO SULLA PROPOSTA CHE GLI FECE BERLUSCONI: ''VOLEVA FACESSI IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA'' NEL SUO PRIMO GOVERNO, QUELLO NATO QUANDO MANI PULITE ERA ANCORA IN CORSO. ''DISSI DI NO ALLORA E DIREI DI NO ANCHE A PRENDERE IL POSTO DI BONAFEDE''