C'È UN FALLIMENTO DEL GOVERNO CHE NON È ANCORA LAMPANTE COME QUELLO ECONOMICO, ED È QUELLO EUROPEO: SALVINI SOGNAVA DI RIVOLUZIONARE LE ISTITUZIONI SULLA CRESTA DI UN'ONDA SOVRANISTA, MA I SUOI POCHI ALLEATI NON GLI PERMETTERANNO DI ESSERE L'AGO DELLA BILANCIA CON UN PPE ORBANIZZATO. I SOVRANISTI DEGLI ALTRI PAESI SONO FISCALMENTE RESPONSABILI E SCHIFANO L'ASSISTENZIALISMO SPENDACCIONE DEI GIALLOVERDI - NON CHE IL M5S STIA MESSO MEGLIO…