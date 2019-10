''MIFSUD? CHIEDETE AGLI INGLESI'' - ''TARZAN'' SCOTTI SCARICA IL PROF, MA AMMETTE DI CONOSCERLO DA 20 ANNI: ''NON HA MAI INSEGNATO QUI ALLA LINK, PRIMA DELL'INIZIO DEL CORSO È SPARITO SENZA NEANCHE SALUTARMI. PAPADOPOULOS MENTE, NON GLIEL'HO PRESENTATO IO'' - L'EX MINISTRO DEGLI ESTERI FA CAPIRE CHE LA PISTA È PIÙ INGLESE CHE ITALIANA…

Francesco Grignetti per “la Stampa”

Il Russiagate è passato per le sale ovattate dell' università Link Campus di cui è presidente Enzo Scotti, già ministro, riemerso nel 1999 come fondatore di quest' università italo-maltese che diventa italiana nel 2011. Lo scandalo lo investe in pieno, perché il professor Joseph Mifsud, maltese, è accusato dai circoli vicini a Trump di essere stato l' agente provocatore che da Roma, grazie alla Link Campus, ha dato il via a una complessa macchinazione contro l' allora candidato repubblicano.

JOSEPH MIFSUD BORIS JOHNSON

Scotti, lei quando conosce Mifsud?

«Attorno al 2000. Era il direttore degli Affari internazionali dell' università di Malta. Successivamente è stato capo di gabinetto del ministro degli Esteri di Malta, rettore del consorzio universitario di Agrigento, professore ordinario all' università inglese di Stirling, in Scozia. Ma da noi non ha mai insegnato; non è stato un nostro professore».

Eppure eravate in stretti rapporti, tanto che nel 2013 aveva acquistato il 35% delle azioni della Link Campus International srl. Di che si tratta?

«Spiego subito: l' università si appoggia a una nostra società di gestione, la "Gem", che a sua volta ha diverse srl per i singoli aspetti. Siccome Mifsud si era proposto per reclutare studenti in giro per il mondo, e tutta l' attività internazionale passa per questa srl, pretese il 35% della società».

Era la sua provvigione, insomma. Funzionò?

vincenzo scotti frattini mifsud

«Poco. Mifsud aveva tutto l' interesse a dirottare gli studenti internazionali nella sua isola, non a Roma».

Lei ha definito Mifsud un «chiacchierone», certo non un profilo di 007, e nemmeno un gran docente.

«Me ne avevano parlato benissimo sia alla London School of Ecomics, sia alla Queen Mary. Università prestigiose. Nel 2016, in quanto "full professor" della Stirling, lo abbiamo invitato a tenere un corso da noi. Il poverino non ha fatto nemmeno una lezione, però, perché poi è scoppiato lo scandalo ed è sparito».

joseph mifsud vincenzo scotti

Lei sa dov' è?

«L' ultima volta che l' ho visto era qui al bar interno che dava un' intervista. Ho aspettato un po' che finisse, poi sono andato nel mio ufficio.

Da allora è scomparso senza un saluto. Più che a noi, di Mifsud dovreste chiedere in Gran Bretagna».

Lo ospitavate in un appartamento vicino ai Parioli.

«Una foresteria a disposizione per i professori stranieri. C' è stato lui come tanti altri. E' prassi di ogni università».

Gli davate forse, come benefit, anche dei telefonini? Lo chiedo perché il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha messo le mani su due suoi blackberry.

«Non lo so».

joseph mifsud vincenzo scotti

Il grande accusatore, tal George Papadopoulos, dice che la trappola è scattata qui, alla Link e che Mifsud glielo ha presentato lei.

«Pura invenzione. Questo Papadopoulos, che io non ricordo e non riconoscerei in ascensore, venne qui per un seminario di un giorno nel marzo 2016 con il "London Centre of International Law Practice", un accreditato centro studi. Era nello staff. E Mifsud era il suo capo, in quanto Direttore dell' International Strategic Development e membro del cda. E li avrei presentati io?».

Il tizio racconta che la trovò nel bel mezzo di un meeting con agenti dei nostri servizi e strana gente libica.

«Tutto da ridere. A parte che questo genere di cose qui alla Link Campus non si fanno, perché noi studiamo l' intelligence ma non formiamo gli operativi, ma vi pare verosimile che io apro la porta e faccio entrare uno sconosciuto londinese mentre organizzo trame internazionali?».

mifsud e vincenzo scotti alla london school of economics

Papadopolous dice anche che Mifsud gli stava addosso e gli propose d' incontrare a Londra una presunta nipote di Putin. Sembra tanto la storia della nipote di Mubarak, o no?

mifsud vincenzo scotti gennaro migliore

«Appunto. Il livello è quello».