I DATI E LA PRIVACY SONO IL PETROLIO DEL FUTURO E IN ITALIA CI SONO DUE CHE HANNO IL FIUTO PER QUESTE COSE: D'ALEMA E CASALEGGIO! GLI ALLEATI DI GOVERNO, CHE AVREBBERO DATO IL VIA LIBERA AI GIALLO-ROSSI IN COLLOQUI MOLTO PRIVATI QUEST'ESTATE, SI SONO RITROVATI IN ALBANIA. OSPITI DI CONSULCESI, AZIENDA CHE FINANZIA LA SRL MILANESE E CREATA DA UN AMICO DI D'ALEMA - SI PARLAVA DI TRASPARENZA E DI ELEZIONI PILOTATE, E IL FONDATORE DI ROUSSEAU HA DETTO…