Avete visto che bel lavoretto pulito hanno fatto in Austria? Hanno adescato Strache (vicepremier sovranista in governo eurista) nel 2017 quando non era ancora nessuno, l'hanno filmato di nascosto e hanno tenuto il video per la settimana prima delle elezioni. Dimissioni. Sipario. — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) 18 maggio 2019

Chissà come mai ci sono i video dei colloqui di Strache nel 2017 con la FINTA NIPOTE DELL'OLIGARCA RUSSO A IBIZA CHE PROMETTE FINANZIAMENTI ?? e non ci sono i video di Soros che va a Palazzo Chigi a parlare con un primo ministro in carica. https://t.co/1YvKOOeFfB — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) 18 maggio 2019

Ma che credevate, che la reazione dell'europotere ci sarebbe stata solo qui? — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) 18 maggio 2019

Ho letto gli articoli di giornale sulla vicenda del sindaco di Legnano. Sono basito. Adesso scopriamo che chi può nominare qualcuno cerca prima tra chi conosce e che le nomine sono oggetto di trattativa ? Se ciò comporta il carcere mi sa che triplichiamo il pil costruendo galere — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) 17 maggio 2019

E chi decide quali sono #lecompetenze per andare a fare il consigliere in una partecipata? E una volta stabilite #lecompetenze chi decide chi scegliere fra #icompetenti? Dato che la scelta potrebbe non piacere alla PM facciamo scegliere direttamente a lei? — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) 17 maggio 2019

Ma corruzione elettorale dove? Ma dove? Ti appoggio al ballottaggio se mi dai due assessori? Se mi dai un consigliere? Se asfalti piazza Gramsci? E' una TRATTATIVA POLITICA. Come credete che si facciano gli apparentamenti al secondo turno? Ma scherziamo? — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) 17 maggio 2019