24 gen 2020 16:48

''TU VAI VIA COME IL PANE ANCHE COME OGGETTO DI DESIDERIO EROTICO'' - VIDEO: RICORDATE LA MITOLOGICA ANTONELLA GRIPPO, AUTRICE DELLA FINTA INTERVISTA A MARK CALTAGIRONE, DESCRITTO COME UN MAGNATE DI LIVELLO INTERCONTINENTALE E DAL FASCINO INDISCUSSO? HA UN PROGRAMMA SU UNA TV LOCALE CALABRA CHE DEFINIRE STRACULT È POCO. HA MESSO LA SANTELLI E SALVINI IN GINOCCHIO DAVANTI A SATANA, MITRAGLIANDOLI DI DOMANDE HOT E PURE POLITICHE. DA NON PERDERE