''È UN UOMO ROMANTICO, MI FISSAVA DI NASCOSTO TRA I CACIOCAVALLO E I SALAMI'' - IL VIRUS NON FERMA LA SOAP OPERA TRA L'OPINIONISTA PIENA DI OPINIONI SARA MANFUSO E IL DEPUTATO PD ANDREA ROMANO: ''STIAMO INSIEME DA TRE ANNI'', ''MA NO, A MALAPENA È UNO'', ''IL NOSTRO È UN AFFETTO STABILE? CERTO'', ''ECCO, MI HA FATTO LA PROPOSTA, GEPPI CUCCIARI E GIORGIO LAURO SARETE TESTIMONI DI NOZZE''

“A UN GIORNO DA PECORA” L’OPINIONISTA TELEVISIVA SARA MANFUSO E IL SUO COMPAGNO DEPUTATO PD ROMANO: “È UN UOMO ROMANTICO, L’HO VISTO CHE MI FISSAVA DI NASCOSTO TRA I CACIOCAVALLO E I SALAMI”.

La coppia ospite da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro è stata trascinata in un divertente siparietto sulla gestione affettiva delle restrizioni da Covid-19 e la polemica sui congiunti. I conduttori con domande incalzanti hanno chiesto ai due se si fossero visti durante questi giorni di isolamento e il deputato si è lasciato scappare della brevettata tecnica del supermercato: “ci vedevamo in coda nel solito supermarket, ma sempre a distanza di sicurezza” e la Manfuso aggiunge: “è stato romantico, si è fatto trovare senza averlo concordato al supermercato vicino ai nostri luoghi di lavoro e io - mentre facevo spesa - ho l’immagine di lui con tanto di mascherina tra un caciocavallo e un salame che mi guarda”.

L'esponente dem dice che "saranno circa tre anni" quando gli si chiede da quanto dura il rapporto sentimentale. "Ma no, il 15 maggio sara' un anno", lo corregge la partner. "Confondo la realta' con il desiderio", controbatte Romano.

Accertato che si è comunque davanti a un 'affetto stabile', "si', decisamente" la risposta, ecco che i conduttori della trasmissione domandano al deputato se vuole sposare la sua fidanzata: "Certo che si', e' un auspicio e un desiderio", risponde. "Mi ha fatto la proposta, veramente? Voi siete testimoni...", e' la pronta reazione della diretta interessata.

Il tutto si chiude con l’auspicio di lui delle nozze e Geppi e Lauro - ironizza la Manfuso - nel ruolo di testimoni! Qualcuno dice che sia nei primi mesi del 2021, il fatidico giorno...da pecora!

sara manfuso bacchetta andrea romano per il nuovo look 4 ANDREA ROMANO SI FA RASARE I CAPELLI A UN GIORNO DA PECORA SARA MANFUSO ANDREA ROMANO SARA MANFUSO andrea romano sara manfuso 2 sara manfuso SARA MANFUSO UN GIORNO DA PECORA sara manfuso 2 sara manfuso 2 SARA MANFUSO UN GIORNO DA PECORA CON GEPPI CUCCIARI E GIORGIO LAURO sara manfuso bacchetta andrea romano per il nuovo look 1 ANDREA ROMANO PRIMA E DOPO LA RASATURA

ANDREA ROMANO SI FA RASARE I CAPELLI A UN GIORNO DA PECORA 1