Estratto dell'articolo di Marcello Sorgi per la Stampa

TITANIC D'ITALIA - VIGNETTA BY MACONDO

Nel giro di pochi giorni e in vista delle elezioni europee all'interno del centrodestra i tre maggiori alleati della maggioranza dispiegheranno tre diverse strategie. Diverse e ovviamente contrastanti, che certo non contribuiranno alla stabilità di governo.

(...) Meloni non lo dice, anche perché si troverà a competere con Salvini e i suoi alleati della destra radicale, ma è lecito aspettarsi che sarebbe disposta a trattare, anche con i partners della cosiddetta "maggioranza Ursula" che ha eletto Von der Leyen alla guida della Commissione.

Del tutto diversi i piani di Salvini, che saranno resi espliciti domenica a Pontida con l'invito di Marine Le Pen come ospite d'onore. Il Capitano corre con la destra-destra, incurante che questo genere di alleanze precludano quella ben più strategica con il Ppe.

E mettano in agitazione Tajani - ecco la terza strategia, che sarà presentata il 29 settembre, nella data simbolica in cui Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni -, che con i Popolari europei è già alleato da tempo e ne conosce limiti e pregiudiziali. Se queste sono le prospettive, chiare e divergenti, nessuno è in grado di prevedere oggi quali saranno i toni della campagna.

(...) Gli alleati del centrodestra dovranno così cercare di tenere insieme uno straccio di coalizione per le elezioni locali, dove tra l'altro hanno tutte le amministrazioni uscenti. Forse è anche per questo che in questi giorni, fra le voci che circolano, incoraggiata dalle crescenti difficoltà economiche, c'è anche quella di uno scioglimento delle Camere e di un abbinamento tra politiche, europee e regionali, in un election day in cui ciascuno metterebbe in gioco tutta la posta.

