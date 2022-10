L'ALLARME FASCISMO C'È SOLO QUANDO VINCE LA DESTRA: COME MAI NESSUNO SI È MAI ACCORTO FINORA CHE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E' ANCORA ESPOSTA UNA FOTO DI MUSSOLINI?

Mi giunge notizia che al MISE sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa. — Pier Luigi Bersani (@pbersani) October 18, 2022

FOTOGRAFIE MINISTRI MISE

(ANSA) - "C'è anche al ministero della Difesa, c'è scritto anche al foro italico che facciamo cancel culture anche noi". Risponde così il presidente del Senato Ignazio La Russa a proposito della polemica sulla foto di Mussoloni al mise (ANSA).

(ANSA) - Il ministero per lo sviluppo economico celebra i 90 anni e la fotografia che ritrae Benito Mussolini, presente nel palazzo perché uno dei ministri del passato, sarà tolta "per evitare polemiche e strumentalizzazioni". Lo afferma il Mise in una nota.

Alessandro Sala per www.corriere.it

Pierluigi Bersani non vuole che la sua foto e quella di Benito Mussolini stiano sulla stessa parete. La circostanza, che sulla carta sembrerebbe impossibile, sembra invece verificarsi al Mise, il ministero dello Sviluppo economico, dove in occasione della presentazione di un libro sul palazzo che lo ospita sarebbero stati esposti i ritratti di tutti i ministri che vi si sono succeduti.

mussolini istituto luce

Tra cui, appunto, anche il duce, che fra il 1932 e il 1936 assunse tra i vari interim aggiuntivi al suo ruolo di capo del governo, anche quello di ministro delle Corporazioni, a cui erano state affidate le competenze su industria, commercio e lavoro. Proprio ai tempi del ministero delle Corporazioni era stata individuata come sede del ministero Palazzo Piacentini, di cui si celebra in queste settimane il 90esimo anniversario (venne inaugurato il 30 novembre 1932).

copertina sette corriere della sera 26 agosto 2022

A dare notizia della presenza della foto di Mussolini era stata su La 7 la giornalista del tg Alessandra Sardoni, che ha poi postato anche una foto della parete incriminata, la stessa che riproduciamo in questa pagina. La notizia ha scatenato la reazione della Cgil Funzione Pubblica che ha parlato di «atto gravissimo oltre che deplorevole» e ha chiesto la rimozione della fotografia.

«Abbiamo appreso da una rete televisiva nazionale, e ci risulta confermato da lavoratrici e lavoratori — fa sapere il sindacato — , che all’interno del Ministero dello Sviluppo Economico, nel corso dell’inaugurazione di un libro sul palazzo, venivano appesi quadri che ricordavano e mostravano i ministri dell’industria succedutisi. Fin qui nulla di preoccupante, se non fosse che tra i vari quadri ce ne sarebbe anche uno di Benito Mussolini».

ministero sviluppo economico

Poi è toccato, appunto, a Bersani, che fu ministro allo Sviluppo economico nel secondo governo Prodi, tra il 2006 e il 2008: «Mi giunge notizia che al Mise sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma — scrive su Twitter —, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa».

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

giorgia meloni giancarlo giorgetti 3 giorgia meloni giancarlo giorgetti 2

Il caso non è rimasto sotto traccia, al punto che lo stesso Mise ha fatto sapere con una nota che «per evitare polemiche e strumentalizzazioni, la foto di Mussolini sarà rimossa». E il ministro Giancarlo Giorgetti, parlando con i giornalisti alla Camera: «La foto di Mussolini c’è anche a palazzo Chigi. Ahimè, è stato il primo ministro delle corporazioni. Ci sono tutti i ministri».