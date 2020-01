Roberto Alessi per Novella 2000

Leggo sul web un articolo su Ilsussidiario.net, il quotidiano approfondito, di Dario D’Angelo: «Cosa si cela dietro l’uscita pro-sardine di Francesca Pascale? Non un ragionamento politico da parte della compagna di Silvio Berlusconi, secondo Dagospia. Piuttosto quello che il sito di Roberto D’Agostino non esita a definire come uno “scorno” per l’arrivo ad Arcore di Marta Fascina, nuova “favorita” del leader di Forza Italia».

Che cosa era successo? Francesca tempo fa aveva detto: «Guardo con interesse alle Sardine, vi ritrovo elementi e quella libertà che furono propri della rivoluzione liberale di Berlusconi. Mi auguro non facciano come i grillini», e aveva anche aggiunto che stava valutando di scendere in piazza con loro.

Le Sardine avevano pure risposto attraverso il loro leader Mattia Santori: «La Pascale tra noi? Diamo il benvenuto a chiunque si discosti dal sovranismo». Già, perché la Pascale e Santori avrebbero in comune l’odio (la parola non è totalmente fuori luogo) per Matteo Salvini.

Ma torniamo all’articolo di Il sussidiario.net: «Stando a molti retroscena,l’originaria di Portici (Marta Fascina), a differenza della corregionale Pascale, oltre ad aver ottenuto un posto da deputata (fu inserita in due posti bloccati nei collegi plurinominali di Napoli Sud e Napoli Nord come fosse una big di livello nazionale) ha anche conquistato le simpatie dei figli di primo letto di Berlusconi, Marina e Piersilvio, impresa a quanto pare mai riuscita alla first lady di Arcore».

Vero? Falso? Possibile che Silvio abbia archiviato una storia d’amore lunga 15 anni con Francesca Pascale? Possibile che il leader di Forza Italia a 83 anni abbia voglia di rimettersi in gioco anche da un punto di vista affettivo con quella che un sito autorevole come Affaritaliani.it chiama già Lady Marta, la nuova Mara Carfagna?

Silvio tace, ma abbiamo chiamato al telefono Francesca Pascale, una donna diretta, chiara, che può piacere o non piacere, ma che non le manda certo a dire, una delle rarissime a permettersi il lusso della schiettezza in un mondo dove l’ipocrisia impera. E che ci risponde senza intermediari di comodo.

Allora, signora Pascale, che ci dice di quello che si legge sui media del Web?

«Dico che anch’io ho appreso la cosa attraverso i siti, in primis attraverso Dagospia».

Ma dell’onorevole Marta Fascina, che pure lei si trova al centro dei “si dice”?

«Dico solo che è stata messa al fianco del mio Presidente da Licia Ronzulli».

La senatrice di Forza Italia.

«La Ronzulli ha come assistente proprio Marta Fascina e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore».

Inusuale.

«Non per Silvio, che lavora sempre e che da sempre ha i suoi collaboratori in casa».

Una casa enorme, certo, ma rimane soprattutto casa di Berlusconi.

«Certo, con la differenza che Silvio dorme sempre da me, nella casa dove vivo, a pochi chilometri con i nostri cani».

I pettegoli ci sguazzano comunque.

«Fatti loro».

Lei come vive queste voci?

«Dico solo una cosa: quello che so è quello che ho letto, come mi riferisce lei, altro non ho da dire. Per ora».

Questo “per ora” fa tremare i polsi?

«Già perché se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto».

Signora, non esageri, è solo un rumor.

«Sarà così... dopo 15 anni».

