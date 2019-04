C'È UN ALTRO MUSSOLINI IN POLITICA – DOPO ALESSANDRA E RACHELE, ARRIVA CAIO GIULIO CESARE: HA 50 ANNI ED È CANDIDATO CON FRATELLI D’ITALIA ALLE EUROPEE – È IL NIPOTE DI VITTORIO (SECONDOGENITO DI BENITO E RACHELE GUIDI): EX UFFICIALE DELLA MARINA, DOPO IL CONGEDO HA INIZIATO A LAVORARE PER OTO MELARA, SOCIETÀ DI FINMECCANICA – IL VIDEO CON GIORGIA MELONI AL COLOSSEO QUADRATO E L’INTERVISTA AL “TIMES” IN CUI SPIEGA LA SUA SCELTA E PARLA DEL SUO PARENTE INGOMBRANTE…

Da www.today.it

http://www.today.it

caio giulio cesare mussolini con giorgia meloni 1

Il pronipote di Benito Mussolini si candida alle elezioni europee con Fratelli d'Italia. Caio Giulio Cesare Mussolini, 50 anni, spiega al Times la decisione di scendere in campo con la formazione guidata da Giorgia Meloni. "Condivido le loro idee sul recupero della sovranità, sulla protezione del nostro paese e sulla famiglia", dice l'ex ufficiale di Marina e poi rappresentante in Medio oriente della più grande azienda di Difesa italiana.

"Perché spendere 100 euro per un migrante e noccioline per un pensionato?"

Caio Mussolini, scrive il quotidiano, spera di essere giudicato per il suo curriculum e non per il suo cognome: "La mia esperienza mi garantisce un background nelle relazioni europee".

Quando si parla di Benito Mussolini, dice: "Ci sono state tante cose positive e alcuni errori -le parole riportate dal Times- Il sostegno di Tony Blair alla guerra in Iraq è stato un crimine ma i britannici non lo attaccano ogni giorno per questo”.

caio giulio cesare mussolini

Chi è Caio Giulio Cesare Mussolini

Caio Giulio Cesare Mussolini è figlio di Guido e nipote di Vittorio Mussolini quindi bisnipote del Duce. Nato in Argentina nel 1968 oggi vive ad Abu Dhabi. Sarebbe il terzo Mussolini in politica dopo Alessandra (appena uscita da Forza Italia e deputata europea uscente) e Rachele (consigliere comunale a Roma).

lo scontro jim carrey alessandra mussolini

Caio Mussolini è nato in Argentina nel 1968. Ha trascorso l’infanzia e l'adolescenza tra l’Italia e il Venezuela, entrato nell’Accademia Navale di Livorno ha fatto carriere fino a raggiungere il grado di Tenente di Vascello il comando di Nave Gorgona nel 1998.

rachele mussolini

Durante gli anni di servizio ha partecipato a diversi corsi e missioni, sia in Italia che all’estero. Dopo il congedo nel 2002 ha iniziato a lavorare per Oto Melara (società di Finmeccanica) come Marketing & Sales Area Manager per i sistemi navali in Latinoamerica e Medio Oriente. Come responsabile del Medio Oriente ha coordinato le attività commerciali, di marketing, le relazioni istituzionali e media per le attività delle aziende del gruppo Finmeccanica nei settori della difesa, elettronica e aerospaziale per i paesi del Golfo.

RACHELE MUSSOLINI

Attualmente è il GM di Drass Middle East in Dubai. In una breve intervista concessa nel 2017 al Corriere della Sera spiegava come vedesse l'Italia sull'orlo del baratro, additando Alfano (allora alla Farnesina) come un "ministro patetico". "Non c’è rispetto per le regole e mancano il senso civico e il principio di autorità".

ALESSANDRA MUSSOLINI siparietto telese mussolini 9 caio giulio cesare mussolini con giorgia meloni siparietto telese mussolini 8 caio giulio cesare mussolini con giorgia meloni 2 caio giulio cesare mussolini con giorgia meloni 3