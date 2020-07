C'È ANCORA CHI FA BATTAGLIE CHE NON PORTANO VOTI - BALDELLI (FORZA ITALIA) ORGANIZZA LA CAMPAGNA PER IL NO AL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI, INUTILE RIFORMA COSTITUZIONALE GRILLINA VOTATA DAL PD IN CAMBIO DELL'INGRESSO AL GOVERNO. CON IL SÌ, L'ITALIA AVRÀ IL PARLAMENTO MENO RAPPRESENTATIVO D'EUROPA SENZA RISOLVERE IL VERO PROBLEMA DEL BICAMERALISMO PERFETTO - NON SOLO: AVENDO ACCORPATO IL QUESITO ALLE REGIONALI, GLI ITALIANI ALL'ESTERO AVRANNO ENORMI PROBLEMI A VOTARE IN PAESI COME USA E BRASILE DOVE L'EPIDEMIA FUROREGGIA

LIBRO DI SIMONE BALDELLI IL CORAGGIO DI DIRE NO

1. REFERENDUM:PARLAMENTARI PER NO,CONTRO AMPUTAZIONE PARLAMENTO

(ANSA) - "La riduzione del numero dei parlamentari "suona" ma non è più democrazia".Lo afferma il deputato di Fi Simone Baldelli che parafrasando una frase del maestro Ezio Bosso, torna a ribadire la sua contrarietà (e quella dei deputati e senatori presenti conferenza stampa alla Camera) al taglio dei parlamentari. Nel corso dei vari interventi i parlamentari hanno spiegato il perchè della loro contrarietà: "il Parlamento non può essere considerato un costo, non puo' essere svilita la sua funzione", osserva ad esempio Rossella Muroni di Leu.

"Tra molti anni - osserva ad esempio Riccardo Magi - con la distanza della storia chi penserà al 2020 lo ricorderà per il covid e taglio parlamentari e magari si penserà che si è proceduto al taglio per il distanziamento sociale. Io - aggiunge - non trovo e non è possibile trovare altre motivazioni fondate e difendibili per questa amputazione del Parlamento. Spero che la Corte Costituzionale dica qualcosa di chiaro contro l'abbinamento con le regionali".

A Magi fa eco Roberto Giachetti: "Mi auguro - dice - che la Consulta si ponga il problema degli italiani all'estero dove, in paesi come Usa e Brasile, non possono votare milioni di persone. Si tratta di un corpo elettorale che potrebbe essere molto motivato a votare no". Il senatore azzurro Nazario Pagano boccia senza mezzi termini l'abbinamento del referendum con le regionali definendo la decisione "una violenza di parte. Se c'è la necessità di allungare lo stato d' emergenza e quindi che non ci possono essere assembramenti che senso ha proporlo se poi si prevde che si debbe andare a votare".

2. BALDELLI HA PURE SCRITTO UN LIBRO SUL TEMA:

Dal libro ''Il coraggio di dire no al taglio della nostra democrazia'' di Simone Baldelli , Rubbettino editore:

Alla domanda “Vuoi ridurre il numero dei parlamentari?” molto probabilmente rispondereste “Si”; ma se vi chiedessero: “Vorresti ridurre il tuo diritto ad una adeguata rappresentanza democratica, peggiorando la funzionalita del parlamento, in cambio del risparmio di un caffe?” probabilmente la vostra risposta sarebbe “No”. Qui c’e gia il senso di questo libro e della campagna social #iovotono al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 sulla riduzione dei parlamentari. Simone Baldelli, a colpi di resoconti parlamentari, porta il lettore tra i banchi di Montecitorio e gli racconta una battaglia d’Aula controcorrente, fatta a viso aperto, con interventi, argomenti, provocazioni, appelli e moniti, contro la propaganda antiparlamentarista e i luoghi comuni dell’antipolitica.

Ma anche una battaglia per una Politica con la schiena dritta, capace di difendere, a costo di apparire impopolare, il potere del voto dei cittadini e, con esso, la forza e la rappresentativita di un parlamento sovrano. «La corsa ad essere il piu popolare tra i rivoluzionari – dice lo stesso Baldelli – e uno sport molto pericoloso. Robespierre, detto l’incorruttibile, era il piu popolare tra i rivoluzionari, fino a un minuto prima che gli tagliassero la testa».

