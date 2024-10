25 ott 2024 17:17

L'ASSE DEL MALE PUTIN-CICCIO KIM AVVICINA IL MONDO A UNA GUERRA MONDIALE - IN CAMBIO DEI 12 MILA SOLDATI INVIATI DA PYONGYANG IN RUSSIA, CHE COMBATTERANNO AL FIANCO DELL'ESERCITO DI MOSCA PER RICONQUISTARE LA REGIONE DI KURSK, PUTIN FORNISCE AL PINGUE DITTATORE NORDCOREANO KIM JONG-UN TECNOLOGIE PER PERFEZIONARE I MISSILI A LUNGO RAGGIO, DESTINATI A TRASPORTARE TESTATE NUCLEARI CHE POSSONO COLPIRE GIAPPONE E STATI UNITI - I FANTI NORDCOREANI SARANNO PRONTI AD ANDARE IN GUERRA A RIDOSSO DELLE ELEZIONI AMERICANE...