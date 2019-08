INSALATA ROUSSEAU - DI MAIO E I SUOI CONTINUANO A SVENTOLARE LO SPAURACCHIO DEL VOTO SULLA PIATTAFORMA DI CASALEGGIO (QUALORA IL GOVERNO SI FACCIA) PER PRESSARE CONTE E INVITARLO A NON ESSERE TROPPO AUTONOMO - MA QUANDO SI VOTERÀ? E QUALE SARÀ IL QUESITO? ALEGGIANO TENSIONI E SOSPETTI RECIPROCI, MA TANTO LO SAPPIAMO TUTTI CHE LA CONSULTAZIONE COME AL SOLITO, AVRÀ UN RISULTATO, PER COSÌ DIRE, NON SORPRENDENTE…