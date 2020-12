''Conte e la Paladino a cena fuori durante il coprifuoco''. l'audio che mette nei guai il premier

Trascrizione dell'audio:

meme by le bimbe di conte (e della paladino)

Ieri sera 31 ottobre, ore 20.30 in zona piazza Montecitorio dove c’è una enoteca con all’interno un ristorante stellato molto famoso c’era a cena il signor Conte, sicuramente con la sua compagna e forse con altre persone. Una mia amica che abita lì vicino cercando parcheggio per parcheggiare il suo Twizy (che ha bisogno della colonnina per essere ricaricato) ha visto che nel posto che lei di solito utilizza perché abita lì vicino, c’era la macchina del nostro Presidente Conte.

A quel punto, insospettita dal fatto che la macchina si trovasse lì a quell’ora, essendo vicina a questa enoteca famosa e conoscendo il proprietario di questa enoteca, è entrata, ha visto la proprietaria e appena ha visto la proprietaria questa le ha detto di andarsene via, e lei ha detto: come devo andarmene via? Ma tu devi essere chiusa perché a quest’ora il tuo locale dev’essere chiuso o comunque funzionare solo per l’asporto, chi c’è dentro che non devo vedere?

achilli al parlamento

E lei continuava a dire: Bea per favore esci, Bea, perché questa mia amica si chiama Beatrice, per favore esci, non trattenerti perché non puoi trattenerti. Mentre discuteva con la proprietaria ha visto la fidanzata del nostro Presidente Conte uscire dalla stanza dove stava mangiando e recarsi in bagno. Subito dopo questa scena e stata re-intimata a uscire e come se non bastasse sono arrivate le persone della scorta di Conte che l’hanno messa alla porta. Questo è quello che è successo ieri sera, 31 ottobre, con un decreto fatto dal signor Conte il quale è il primo a trasgredirlo.

olivia paladino e giuseppe conte 10 enoteca al parlamento achilli achilli al parlamento achilli al parlamento achilli al parlamento achilli al parlamento achilli al parlamento giuseppe conte e olivia paladino arrivano a ceglie messapica olivia paladino e giuseppe conte 11 giuseppe conte e olivia paladino 1