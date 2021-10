28 ott 2021 08:33

L'AVVERSIONE AL DDL ZAN SPIEGATA DA MATTIA FELTRI: "PROPRIO NON CAPISCO QUESTA AMBIZIONE DI VIETARE L'ODIO PER LEGGE ("ODIARE NON È UN DIRITTO", DICEVANO GLI STRISCIONI). SAREBBE COME VIETARE PER LEGGE L'INVIDIA O LA VILTÀ, CIOÈ LA NATURA UMANA. E INFATTI VORREI DIRE A CHI IERI - ANCHE LÌ, PARLAMENTARI, GIORNALISTI E INTELLETTUALITÀ VARIA - HA DEFINITO VIGLIACCHI, MISERABILI, INCIVILI, IGNOBILI, ORRIBILI, RETROGRADI E VOMITEVOLI GLI AVVERSARI DEL DDL ZAN, ECCO, VORREI DIRGLI DI TENERSELO STRETTO IL DIRITTO ALL'ODIO…"