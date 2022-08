L'ENNESIMA TRAGEDIA CHE SI POTEVA EVITARE - UNA DONNA DI 56 ANNI È STATA UCCISA A MAZZATE A BOLOGNA: È STATO ARRESTATO IL COMPAGNO, 27 ANNI, CHE AVREBBE USATO ANCHE UN MARTELLO. DA TEMPO LA PERSEGUITAVA E LEI L'AVEVA GIÀ DENUNCIATO – I DUE AVEVANO LITIGATO, POI LUI HA PERSO LA TESTA E HA INIZIATO A COLPIRLA VIOLENTEMENTE – QUANDO LA POLIZIA È ARRIVATA, LA DONNA ERA RIVERSA A TERRA E FERITA ALLA TESTA. È MORTA IN OSPEDALE POCO DOPO

alessandra matteuzzi

1 - DONNA UCCISA A MAZZATE A BOLOGNA, UOMO LA PERSEGUITAVA

(ANSA) - Una donna di 56 anni è stata uccisa ieri sera a Bologna, colpita con una mazza e altri oggetti contundenti, in via dell'Arcoveggio, periferia della città. Si sarebbe trattato di un femminicidio.

Secondo le prime informazioni raccolte i sospetti si concentrerebbero su un uomo che da tempo la importunava e che sarebbe stato preso in consegna dalla Polizia. Il sospettato è un italiano di 27 anni che aveva già una misura cautelare. Ieri sera avrebbe atteso la vittima per almeno due ore sotto casa, dove poi l'ha aggredita, appena fuori dalla porta della palazzina dove viveva.

2 - DONNA UCCISA A BOLOGNA, ARRESTATO IL COMPAGNO

(ANSA) - È stato arrestato un giovane di 27 anni, Giovanni Padovani, che ieri sera ha aggredito e ucciso una donna a Bologna, Alessandra Matteuzzi, in via dell'Arcoveggio, nel cortile condominiale. Secondo quanto riferito dalla Polizia si tratta del compagno, che avrebbe utilizzato anche un martello. L'intervento delle volanti è delle 21.30, per la segnalazione di una violenta lite. La donna era riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo. Sul posto era presente anche l'aggressore, arrestato per omicidio aggravato su disposizione della Procura.

bologna la strada dove e' stata uccisa alessandra matteuzzi. bologna la strada dove e' stata uccisa alessandra matteuzzi. alessandra matteuzzi.

MAZZATE

MAZZATE