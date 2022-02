22 feb 2022 20:17

C'ERA UNA VOLTA IL CENTRODESTRA - GRANDI SFANCULAMENTI TRA SALVINI E FRATELLI D'ITALIA IN LOMBARDIA, DOPO CHE LA SANTANCHÉ HA ANNUNCIATO UN CANDIDATO MELONIANO PER LA REGIONE NEL 2023: "NON SAPPIAMO ANCORA SE FONTANA VORRÀ CANDIDARSI..." - LA LEGA NON L'HA PRESA BENE: "SIAMO IL PRIMO PARTITO DEL CENTRODESTRA IN LOMBARDIA, TOCCA A SALVINI FARE LA SINTESI" - PRESTO SI VOTERÀ IN 975 SU 7.904 COMUNI (12,3%) E DI CANDIDATI CONDIVISI NON C'È NEMMENO L'OMBRA, ANZI...