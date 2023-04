AL NAZARENO SONO INCAZZATI NERI CON EUGENIO GIANI – LUNEDÌ IL GOVERNATORE DELLA TOSCANA SI È SPERTICATO IN LODI VERSO MATTEO SALVINI, DURANTE UN EVENTO A PISA: “CONDIVIDO E APPREZZO LA SUA LOGICA DEL FARE. HO VISTO UN PIGLIO CHE SPOSO” – IL “CAPITONE” HA RILANCIATO TRONFIO, SUI SOCIAL, IL VIDEO DI ELOGI, E NEL PD SI STA SCATENANDO L’INFERNO. I VERTICI DEM NON HANNO PER NIENTE GRADITO L’USCITA (CHE FANNO, LO CACCIANO?) - VIDEO