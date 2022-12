10 dic 2022 15:13

L'EX MINISTRO DEGLI ESTERI E ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UE, FEDERICA MOGHERINI, SI È DIMESSA DAL BOARD DELL'ONG "FIGHT IMPUNITY" FONDATA DALL'EX EURODEPUTATO FINITO IN MANETTE ANTONIO PANZERI - DOPO L'ARRESTO PER IL GIRO DI MAZZETTE PROVENIENTI DAL QATAR DI PANZERI LA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE È STATA PERQUISITA DALLA POLIZIA BELGA E QUATTRO PERSONE SONO STATE MESSE IN STATO DI FERMO PER PRESUNTA CORRUZIONE...